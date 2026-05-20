Filho mais novo de Rupert Murdoch compra New York Magazine

O filho mais novo de Rupert Murdoch, James Murdoch, comprou metade da Vox Media, nomeadamente a New York Magazine, a divisão de podcasts e a publicação Vox, ficando ainda com o nome da editora. O acordo foi finalizado esta quarta-feira, depois de, no início do mês, o The Wall Street Journal ter avançado a notícia.

O acordo, que envolve o ex-CEO da 21st Century Fox, entre 2015 e 2019, prevê que as propriedades operem como subsidiária da sua empresa de investimentos Lupa Systems, sendo que a subsidiária vai assumir o nome Vox Media. De fora da transação estão as publicações Eater, Popsugar, SBNation, TheDodo e The Verge, que irão operar sob uma nova empresa independente, ainda sem nome, e presidida por Ryan Pauley, atual presidente da Vox Media, explica o New York Times, que deu a notícia em primeira mão.

Apesar de o comunicado não incluir números e não terem sido revelados ao NYT, fontes do jornal afirmam que a aquisição superará os 300 milhões de dólares (cerca de 259 milhões de euros). No início do mês, a CNN apontava para os mesmos valores.

“Esta aquisição está em perfeita sintonia com os nossos ativos e investimentos existentes e reflete tanto o nosso interesse na vanguarda da cultura como o nosso profundo compromisso com um jornalismo ambicioso e com debates que definem a agenda”, disse James Murdoch, citado em comunicado. “Permitirá aplicar novas ferramentas em todos os negócios que estamos a construir, acrescentando uma capacidade substancial de produção, distribuição e editorial ao nosso grupo“, acrescentou.

A nova Vox Media será liderada por Jim Bankoff, cofundador da Vox Media e responsável pelo seu crescimento desde os primórdios como uma rede de uma dúzia de blogues desportivos independentes. Assumirá o cargo de CEO da nova empresa após a conclusão do negócio.

“Não podia estar mais entusiasmado por estabelecer esta parceria com o James e a Lupa Systems. Cada uma destas divisões da Vox Media destaca-se pela sua forte relevância junto das audiências, pelo seu compromisso com a qualidade e pelo seu enorme potencial de crescimento. Estamos incrivelmente orgulhosos de ter construído e expandido várias das principais marcas de media desta geração. Juntos, sob a liderança da Lupa, estamos preparados para ser a melhor casa para os talentos e a empresa de media mais dinâmica desta nova era”, afirmou Jim Bankoff, também citado em comunicado.

A empresa de investimentos Lupa Systems já conta com um portefólio de participações na Tribeca Enterprises, que organiza o Festival de Cinema de Tribeca, bem como no grupo MCH, empresa-mãe da feira Art Basel. Apoiou ainda financeiramente a Bodhi Tree Systems, uma das maiores investidoras em media na Índia. A Quadrivium, fundação que criou com a sua mulher, Kathryn Murdoch, apoiou o The 19th, uma redação sem fins lucrativos focada no género e na política, e o The Bulwark, uma startup de notícias digitais autodenominada “Never Trump”.

Também na corrida para a compra estava a Versant Media Group — empresa criada após a cisão com a Comcast — , que mostrou interesse na divisão de podcasts. No entanto, segundo a notícia do início do mês do New York Times, a administração da Vox Media reuniu-se na altura para discutir possíveis acordos com os dois interessados, decidindo, por fim, avançar com a aquisição pela empresa de Murdoch, uma vez que a sua oferta incluía mais dinheiro.

Em entrevista ao NYT sobre a aquisição, James Murdoch e Jim Bankoff revelam que as negociações para a aquisição começaram no final do ano passado, depois de a Vox Media ter recebido uma outra oferta para a sua rede de podcasts, sem nomear empresas.

As negociações intensificaram-se quando a Lupa Systems concluiu que a revista New York e a rede de podcasts eram os dois ativos que se “complementavam”, explicou James Murdoch, ao mesmo jornal. Nesse sentido, pediu a Jim Bankoff que “acelerasse” a sua decisão sobre a possível venda.

James Murdoch criou a Lupa Systems em 2019, depois de abandonar o cargo de CEO da 21st Century Fox, aquando da venda de partes substanciais da empresa à Walt Disney. No ano seguinte, o filho mais novo de Rupert Murdoch abandonou a News Corp, citando divergências sobre o conteúdo editorial. Rupert Murdoch controla a News Corp, que é a empresa-mãe do The Wall Street Journal e do canal televisivo Fox. No ano passado, chegou-se a um acordo sobre o sucessor do magnata dos media, com o controlo a passar para Lachlan Murdoch, o filho mais velho, quando Rupert Murdoch morrer.