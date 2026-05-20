Giambattista Valli recupera controlo total da sua marca

Designer italiano retoma a totalidade da maison à Artémis, na qual investiu em 2017 e chegou a deter mais de 90% do capital.

O designer Giambattista Valli adquiriu a totalidade da sua marca à Artémis, holding da família Pinault que controla a Kering. A informação foi divulgada pelo próprio nas suas redes sociais. Já os termos financeiros da operação mantêm-se desconhecidos.

“Alcançado num espírito de respeito mútuo e responsabilidade, este acordo marca o início de um novo capítulo no percurso criativo do Sr. Giambattista Valli, que passará agora a prosseguir de forma independente, em linha com o espírito de liberdade e independência que sempre definiu o seu trabalho”, lê-se no comunicado partilhado por Valli na sua página de Instagram.

François-Henri Pinault, presidente da Artémis, lembrou o apoio da sua empresa no crescimento do designer italiano. “Após anos de uma colaboração inspiradora, abre-se agora um novo capítulo nesta aventura empresarial”, disse, desejando a Giambattista “todo o sucesso na próxima etapa do seu percurso”.

A Artémis fez o primeiro investimento na casa de moda independente em 2017 e assumiu uma participação maioritária em 2021. A posição da holding na Giambattista Valli chegou a mais de 90%.

A marca afirmou que a parceria com a Artémis ajudou a desenvolver a infraestrutura, aumentar a escala das coleções e expandir a presença internacional. Atualmente, a Giambattista Valli tem duas lojas próprias, em Paris e Milão.

Em janeiro, a casa cancelou o desfile de alta costura previsto para 26 desse mês, durante a Paris Fashion Week. Na altura, a Artémis afirmou que a marca estava a fazer uma reflexão sobre a organização das suas atividades para garantir a sustentabilidade de longo prazo.

Valli apresentou a primeira coleção da marca própria em Paris em março de 2005. O designer entrou na alta costura em 2011 e, em julho de 2025, optou por uma apresentação na sede da maison em vez de um desfile durante a temporada de alta costura.

No comunicado, Giambattista Valli termina agradecendo a ajuda da Artémis. “Gostaria de agradecer à Artémis pelo seu apoio e compromisso com a Maison ao longo de todos estes anos. Este acordo permite-me agora recuperar plenamente o controlo da minha marca e prosseguir o seu desenvolvimento com entusiasmo e energia.”