Google lança maior atualização do motor de busca em mais de 25 anos

A Google anunciou nesta terça-feira uma grande atualização na sua ferramenta de pesquisa para integrar capacidades ainda mais avançadas de inteligência artificial (IA), incluindo o novo modelo Gemini 3.5 Flash como padrão no Modo IA, já disponível globalmente. Num comunicado, a empresa garante que será a maior atualização do motor de busca em mais de 25 anos.

De acordo com o comunicado, a barra de pesquisas do motor de busca foi redesenhada, tornando-se mais intuitiva e dinâmica, permitindo pesquisas por texto, imagens, ficheiros, vídeos ou separadores do Chrome. Este novo formato sugere perguntas com base na intenção do utilizador, ultrapassando a simples função de autocompletar.

A empresa lançou ainda agentes de pesquisa, que operam 24 horas por dia para encontrar e monitorizar informações relevantes, enviando atualizações inteligentes. Estes agentes estarão inicialmente disponíveis para assinantes Google AI Pro e Ultra ainda este verão.

Além disso, a Google expandiu as capacidades de reserva através dos agentes, permitindo procurar e reservar experiências locais, serviços e até fazer chamadas para empresas em nome do utilizador, com lançamento previsto para o verão nos Estados Unidos.

Outra inovação é a integração nas pesquisas das capacidades de programação do Gemini 3.5 Flash, permitindo cria respostas personalizadas e interfaces visuais em tempo real. Esta função será disponibilizada gratuitamente a todos os utilizadores ainda este verão.

Para tarefas recorrentes, os utilizadores poderão criar painéis e trackers personalizados, como um monitor de fitness que se atualiza com dados em tempo real para acompanhar o progresso.

A expansão da Inteligência Pessoal no Modo IA foi também anunciada para quase 200 países e 98 idiomas, permitindo a conexão segura a aplicações como Gmail e Google Fotos, com a promessa de incluir o Google Calendar em breve, mantendo controlo total do utilizador.

Elizabeth Reid, vice-presidente da área de Pesquisa da Google, destacou que esta é a próxima era das pesquisas, combinando a melhor tecnologia de motor de busca com IA para responder a qualquer questão de forma mais intuitiva e eficaz.

A Google concorre nesta área com outras empresas de IA que têm vindo a ganhar terreno nas pesquisas, com o ChatGPT da OpenAI à cabeça, mas também o Claude da Anthropic e a plataforma Perplexity. Mas tem como vantagens o facto de já possuir uma vasta infraestrutura cloud própria (Google Cloud) e de desenvolver os seus próprios chips.