Graça Canto Moniz integra Deloitte Legal Telles

A Deloitte Legal Telles reforça a área de Tecnologia, Privacidade & Propriedade Intelectual com a integração de Graça Canto Moniz, assumindo a liderança da mesma.

“A aposta da Deloitte Legal Telles em Tecnologia, Privacidade & Propriedade Intelectual é uma prioridade estratégica e um compromisso claro com os nossos clientes. A integração de Graça Canto Moniz reforça a nossa proposta de valor e a capacidade de acompanhar os nossos clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos tecnológicos, combinando excelência jurídica com uma forte capacidade de execução, suportada por um ecossistema tecnológico diferenciador”, sublinha o managing partner Francisco Espregueira Mendes.

O novo reforço da Deloitte Legal Telles, que é especialista em direito da tecnologia, proteção de dados e regulação digital, foi CEO de uma boutique especializada em gestão de riscos cibernéticos, a Futura, e integra a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos.

“Escolhi integrar a Deloitte Legal Telles pela combinação única que oferece no mercado entre conhecimento jurídico, tecnologia e gestão de risco. A possibilidade de trabalhar num contexto com forte especialização tecnológica e acesso a competências avançadas em transformação digital, dados, cibersegurança e inteligência artificial permite aproximar o aconselhamento jurídico da realidade concreta dos projetos e torná-lo mais estratégico para a tomada de decisão”, assume Graça Canto Moniz.

Em comunicado, sublinha ainda que o objetivo é contribuir para soluções jurídicas “inovadoras” que ajudem os clientes a desenvolver e a implementar tecnologia com “segurança, responsabilidade e visão de futuro”.