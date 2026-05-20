Grupo de Braga ‘ilumina’ negócio com festas em Espanha

A AM Experience by MK Illumination, grupo bracarense conhecido pelas iluminações de Natal para autarquias e centros comerciais, executou cerca de 100 projetos de iluminação festiva em Portugal e em Espanha no último período natalício, através da divisão AM Festive Lighting.

Segundo os dados facultados ao ECO/Local Online pelo diretor-geral, Nuno Barbot, foi a primeira vez que o volume de negócios desta atividade do outro lado da fronteira ultrapassou a faturação registada em Portugal. Comprado em 2024 por uma multinacional austríaca, o grupo tem atualmente escritórios em Braga e no Porto.

Em 2025, o grupo minhoto faturou oito milhões de euros, acima dos 6,8 milhões registados no ano anterior. A área da iluminação festiva continua a representar a maior fatia do negócio, gerando cinco milhões em receitas, o que se traduziu num crescimento de 25%. Desse montante, 2,6 milhões de euros foram faturados em Espanha.

O grupo integra ainda a AM Live, divisão dedicada à criação de espetáculos musicais no gelo, responsável por 2,6 milhões de euros da faturação total. Já o segmento da AM Dreams, Fun&Ice, que cria experiências de diversão diferenciadoras e altamente sensoriais, gerou cerca de 400 mil euros.

“O nosso objetivo é continuar a democratizar o acesso à cultura e a proporcionar momentos de felicidade às pessoas, num mundo cada vez mais cinzento”, aponta o diretor-geral da AM Experience by MK Illumination.

Espetáculo de gelo salta a fronteira

É precisamente no país vizinho que a AM Experience by MK Illumination vai estrear fora de portas um espetáculo no gelo, no centro comercial PuertoVenecia, em Saragoça. O objetivo passa por levar o formato a outras cidades espanholas, como Madrid, Barcelona, Sevilha, Corunha e Bilbau.

O espetáculo estreia-se em novembro, numa arena com formato orbital e capacidade para mil pessoas. Ao longo de sete semanas, estão previstos entre 100 e 120 espetáculos. O diretor-geral estima receber 60 mil espetadores e gerar receitas de um milhão de euros.

“É o maior centro comercial de Espanha, com 20 milhões de visitantes por ano e uma forte capacidade de atração de públicos de geografias muito distintas, devido ao seu posicionamento”, relata o responsável. “Estamos firmemente convictos de que vamos ser muito felizes neste novo projeto”, acrescenta Nuno Barbot, entusiasmado por “internacionalizar este conceito”.

É um projeto muito importante e uma ambição que acumulamos há vários anos: internacionalizar este conceito. Nuno Barbot Diretor-geral da AM Experience by MK Illumination

Nuno Barbot explica ao ECO/Local Online que esta nova fase de expansão em Saragoça funcionará como um “case study” para permitir à empresa “escalar para pelo menos mais três cidades em Espanha”. Entre as localizações prioritárias aponta Madrid, Barcelona, Sevilha, Corunha e Bilbau.

A AM Experience by MK Illumination, que assinala este mês 25 anos de atividade, realizou em 2013 o primeiro espetáculo no gelo, “Quebra-Noz”, no MarShopping Matosinhos, então com 20 mil visitantes. No ano passado, o espetáculo recebeu 110 mil pessoas, sendo que 70 mil foram provenientes de escolas.





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A empresa iniciou operações no ano seguinte na região de Lisboa. Primeiro no Campera Outlet Shopping, com 13 mil espetadores, e posteriormente mudou o espetáculo para o Alegro Alfragide, onde no ano passado recebeu cerca de 65 mil pessoas.

O espetáculo com duração de hora e meia envolve diretamente 60 profissionais. Em Portugal, os bilhetes custam entre 20 e 25 euros para o público em geral, entre 10 e 12 euros para escolas e entre 14 e 16 euros para empresas. O segmento escolar representa cerca de 60% da faturação. Em Espanha, os preços dos bilhetes deverão ser cerca de 20% mais elevados.