J+Legal assessora a BlueCrow Capital em operação de financiamento

A J+Legal assessorou a BlueCrow Capital em mais uma operação de financiamento à Offcoustic, uma start-up de capitais exclusivamente portugueses, fundada por Rodrigo Pessoa Jorge. A Offcoustic dedica-se ao desenvolvimento de soluções de cabines acústicas para ambientes de trabalho e espaços de co-working, afirmando-se como um projeto empresarial inovador com forte potencial de crescimento.

A transação envolveu a estruturação de uma operação combinada de investimento e financiamento, desenhada para apoiar de forma robusta a atividade e a expansão da Offcoustic. Trata-se de uma operação de especial relevância, pela sua substância e pelo impacto esperado no reforço da capacidade produtiva da sociedade, bem como na consolidação e aceleração do seu percurso de crescimento.

Com esta operação, a BlueCrow reforça a sua aposta em empresas portuguesas com elevado potencial de valorização, contribuindo para o desenvolvimento de projetos empresariais inovadores e para a dinamização do tecido empresarial nacional”.

Pelo lado da BlueCrow a operação foi conduzida pelo Investment Professional Miguel Lopes Vieira. Pela J+Legal, a transação foi acompanhada pelo associado sénior Lourenço Côrte-Real e pelo associado Tomás Pinto Castelo.