KPMG lança área de serviços geridos para ajudar empresas a escalar IA

A KPMG Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento da área de serviços geridos (MS – Managed Services) com o objetivo de apoiar as organizações que procuram transformar a adoção de inteligência artificial (IA) de pilotos isolados para operações escaláveis, governadas e com impacto mensurável.

A aposta nesta categoria de negócio, que as restantes Big Four também têm, está alinhada com as conclusões do estudo Accelerating AI with Managed Services, elaborado pela IDC a pedido da consultora, segundo o qual se concluiu que 98% dos líderes empresariais consideram a implementação de IA uma capacidade crítica, 91% veem os MS como relevantes para a entrega de IA agêntica, e 87% referem que estes modelos já estão integrados nas suas estratégias de transformação digital.

Os serviços geridos requerem que uma empresa delegue a gestão e a manutenção de determinadas áreas operacionais (como tecnologia, recursos humanos ou departamento financeiro) a um fornecedor externo especializado. Neste caso, a KPMG está interessada na IA.

“A próxima fase da IA será ganha pelas organizações que sejam capazes de industrializar a tecnologia em processos críticos, com governance, com controlo e com resultados mensuráveis. Os MS permitem precisamente isso: combinar a tecnologia, com a automação e com o conhecimento especializado para reduzir complexidade, acelerar a geração de valor e tornar a transformação operacionalmente sustentável”, afirma Pedro Penedo, partner e responsável de MS da KPMG Portugal, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Segundo a auditora, mais do que uma evolução do outsourcing tradicional, os MS representam hoje um modelo de operação orientado a resultados, que combina tecnologia, dados, automação, conhecimento setorial e equipas especializadas.

Em Portugal, a área de MS da KPMG pretende precisamente ir além desse outsourcing tradicional, combinando tecnologia avançada, automação, dados e equipas especializadas para apoiar a transformação e a operação contínua de funções de negócio.