Líder da estrutura de renováveis achou “injusta e cruel” controvérsia por contratar enfermeiro

O presidente da Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis (EMER), Manuel Nina, considera que a controvérsia criada em torno da contratação de Fábio Teixeira, enfermeiro de formação, para coordenador desta estrutura, foi “injusta” e “cruel”.

“Infelizmente, a situação que se passou foi, na minha opinião, injusta, cruel, mas a comunicação social assim pode ser”, considerou o líder da EMER, que falava numa audição da Comissão de Ambiente e Energia, “Sobre o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis (EMER 2030)“.

Fábio Teixeira “não se sentiu de todo confortável com toda a exposição, escrutínio e devassa pública”, o que, nas palavras de Manuel Nina, terá motivado o pedido de exoneração que apresentou. E o líder da EMER compreende: “se eu aparecesse sem questionamento prévio numa capa do Correio da Manhã, se calhar também eu teria pedido”, rematou.

Na visão de Manuel Nina, “esta devassa é, de todo, contrário à produtividade, à serenidade de espírito e, às vezes, à vontade de queremos fazer isto, para melhorar este país“, referindo-se ao desenvolvimento de energia “segura, barata e sustentável”.

(Notícia em atualização)