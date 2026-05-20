Lituânia emitiu “alerta aéreo” após incursão de drones. Pede à população que se abrigue

A Lituânia emitiu um “alerta aéreo” depois de um drone ter violado o espaço aéreo do país, pedindo à população que se abrigue e suspendendo o tráfego no aeroporto da capital. Este é o mais recente de uma série de incidentes de segurança na região do Báltico.

O Ministério da Defesa lituano afirmou através da rede social X que a aeronave não tripulada foi avistada perto da fronteira com a Bielorrússia e confirmou a ativação da missão de policiamento aéreo da NATO no Mar Báltico.

O ministro da Defesa lituano, Robertas Kaunas, confirmou que “a missão de policiamento aéreo da NATO foi ativada”, em declarações à Reuters num abrigo subterrâneo, acrescentando que aeronaves militares estavam a tentar neutralizar a ameaça.

“Procurem abrigo imediatamente num local seguro, cuidem dos vossos entes queridos e aguardem novas recomendações”, alertou o exército da Lituânia numa mensagem enviada à população de Vilnius, a capital do país, citado pela agência noticiosa.

No início deste mês, dois drones ucranianos perdidos atingiram um projeto de infraestruturas energéticas na Letónia, provocando uma crise política que levou a primeira-ministra do país, EvikaSilina, a demitir-se na semana passada.