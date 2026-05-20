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Media Capital reconduz administração e aprova 3,5 milhões em dividendos

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O grupo vai distribuir 3.549.554 euros em o que corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,042 euros.

Mário Ferreira foi reconduzidos presidente do conselho de administração da Media Capital para o mandato 2026-2028, mantendo-se também Pedro Morais Leitão como administrador executivo.

Na assembleia geral anual que decorreu esta quarta-feira, informa a companhia no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), todos os membros da atual administração foram reconduzidos, bem como os da assembleia geral.

As alterações são no conselho fiscal, que terá agora como presidente Filipe Santos Caldeira e como vogais Marisa Costa Brito e Gonçalo Picão Caldeira.

Na assembleia geral foi ainda aprovada a política de remuneração dos órgãos de gestão da sociedade e a distribuição de dividendos, provenientes de reservas livres, no montante de 3.549.554 euros o que corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,042 euros.

Em 2025, recorde-se, a Media Capital fechou o ano com um resultado líquido de 3,7 milhões de euros, o que representa uma quebra de 60% face aos 9,26 milhões de euros registados em 2024.

Os rendimentos operacionais do grupo recuaram 3% para os 172,36 milhões de euros e o EBITDA diminuiu 37%, passando de 22,6 milhões para 14,18 milhões de euros. A margem do EBITDA diminuiu de 12,8% para 8,2%.

A dona da TVI sublinha, no entanto, que numa base ajustada – excluindo eventos ou custos não recorrentes –, os rendimentos operacionais atingiram 172,4 milhões de euros, um crescimento de 3% face a 2024, “impulsionado pela subida de 6% nas receitas de publicidade”, que atingiram os 111,32 milhões.

O EBITDA ajustado aumentou 8% para 18,1 milhões e o resultado líquido ajustado fixou-se nos 6 milhões de euros, um acréscimo de 72% face ao ano anterior.

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