Mosteiro da Cartuxa em Oeiras e Palácio do Picadeiro no Fundão classificados como monumentos de interesse público

A Igreja e Mosteiro da Cartuxa de Santa Maria Vallis Misericordiae, em Laveiras, na freguesia de Paço de Arcos e Caxias (Oeiras), e o Palácio do Picadeiro, onde se encontra instalado o Centro de Interpretação das Rotas da Transumância, em Alpedrinha (Fundão), foram classificados como monumentos de interesse público. Assinados pelo secretário de Estado da Cultura, Alberto Silva Santos, os despachos foram publicados esta quarta-feira em Diário da República.

O Mosteiro de Santa Maria Vallis Misericordiae, situado em continuidade territorial com o antigo Paço Real de Caxias, resultou da instituição da Cartuxa lisboeta em 1598. Segundo o secretário de Estado da Cultura, este monumento é um “testemunho simbólico ou religioso”, com valor estético, técnico e material, com destaque para a conceção arquitetónica, urbanística e paisagística. A Cartuxa de Laveiras é “um dos dois únicos cenóbios cartusianos do país”, tem “indubitável valor patrimonial, arquitetónico e cultural”, lê-se no Diário da República.

“O conjunto edificado atual [Igreja e Mosteiro da Cartuxa de Santa Maria Vallis Misericordiae] terá mantido a delimitação primitiva da segunda metade do século XVII, consolidada ao longo da centúria seguinte e pensada de forma a respeitar as particulares exigências da clausura cartusiana”, lê-se no decreto-lei publicado esta quarta-feira.

No interior do templo, onde em tempos existiram telas de Francisco Vieira Lusitano e de Domingos Sequeira, “outrora noviço no cenóbio, está, atualmente, despojado de imaginária e mobiliário, à exceção do monumental retábulo-mor setecentista”. De acordo com o Diário da República, “o claustro maior, embora incompleto, constitui o elemento de maior destaque do conjunto, dando acesso às celas dos monges”.

Igualmente o Palácio do Picadeiro, onde se encontra instalado o Centro de Interpretação das Rotas da Transumância, em Alpedrinha, foi reconhecido como monumento de interesse público. Antes deste edificado ter sido adquirido pelo município do Fundão teve diversas utilizações.

Foi ainda “fixada a Zona Especial de Proteção” deste edificado, sendo determinada a preservação das “características formais que a definem, designadamente, ao nível da volumetria, morfologia, alinhamentos e cérceas, bem como dos revestimentos exteriores ou do arranjo urbanístico”.