Município e Universidade de Coimbra envolvem comunidade na valorização do património natural

O município de Coimbra e o Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Universidade de Coimbra lançam, esta sexta-feira, um programa de sensibilização da comunidade local para a importância de afirmar a cidade como um “território ativo na valorização do património natural”. A autarquia pretende colocar a tónica na “riqueza biológica existente na cidade” e “a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas”.

Entre as ações previstas neste programa de sensibilização constam campanhas urbanas em mupis, autocarros e equipamentos públicos; “Conversas com Biodiversidade” em cafés, jardins, escolas e centros de saúde. A comunidade também será desafiada a realizar o registo de espécies observadas na cidade, trilhos urbanos guiados ou participar em concursos de fotografia e pequenas ações práticas de promoção da biodiversidade.

Serão ainda abordadas outras temáticas desde “os polinizadores aos mamíferos, das orquídeas aos fungos, revelando a riqueza biológica presente em Coimbra e a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas”, detalha o município num comunicado enviado às redações.

Neste Dia Internacional da Biodiversidade, as duas entidades apresentam igualmente um conjunto de projetos relacionados com a sustentabilidade e conservação ambiental na região.