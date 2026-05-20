Penacova cria garrafa de 3,1 litros e escapa à Volta

Membro da SDR, a nova embalagem da Água Caldas de Penacova não é abrangida pela taxa de 10 cêntimos de depósito. O alerta é dado na comunicação.

Cerca de um mês após a entrada em vigor do sistema de depósito e reembolso de latas e garrafas até três litros, que obriga ao pagamento de 10 cêntimos por embalagem comprada, montante esse que tem ‘volta’ nas máquinas espalhadas sobretudo pelas grandes superfícies, a Água Caldas de Penacova, membro do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) lançou no mercado uma nova embalagem, precisamente com 3,1 litros de capacidade. Ou seja, sem depósito.

“Conheça a nossa nova embalagem de 3,1 litros, a mais versátil do mercado! Use à mesa, no trabalho ou no ginásio, cabe no frigorífico e não tem que pagar um depósito para a comprar 🤩.”, pode ler-se no post que comunica a inovação.

Uma forma de contornar o sistema? Patrícia Saraiva, responsável pela área de marketing e comercial da Águas das Caldas de Penacova, garante que não.

“O lançamento da referência 3,1 litros resulta de alguns anos de planeamento, mas que só foi possível este ano em virtude do investimento que a nossa empresa fez numa nova linha de produção que alargou o nosso horizonte de possibilidades em termos de formatos de maior capacidade”, começa por explicar ao +M.

O objetivo, prossegue, é então “apresentar um novo formato que completa a oferta da marca junto dos consumidores finais, com um formato de capacidade intermédia, respondendo às necessidades específicas de consumidores específicos, como por exemplo as famílias nucleares e consumidores mais intensivos de água”, prossegue a responsável.

Sobre a comunicação realçar que o novo formato isenta o consumidor da taxa, Patrícia Saraiva diz que o alerta “resulta da necessidade de reforçar que, contrariamente à comunicação que fizemos relativamente aos novos rótulos das embalagens enquadradas no SDR (com um novo rotulo que informa e direciona os consumidores finais para o destino das embalagens), esta embalagem de 3,1 Lts segue o processo “tradicional” de reciclagem através do SIGRE “Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem).

“O objetivo do lançamento deste novo formato não foi, de forma alguma, “fugir ao valor de depósito”, nem tampouco subverter o sistema do SDR“, responde quando questionada diretamente sobre esta possibilidade, para mais fazendo a empresa parte da circular drinks, ou seja, dos associados do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR).

“O lançamento deste formato tem como único objetivo aumentar a oferta de soluções disponíveis para dar resposta às necessidades dos consumidores nacionais“, reforça a responsável.

Sobre a possibilidade de mais marcas seguirem a mesma trajetória, a responsável lembra que os formatos oferecidos no segmento das águas em Portugal acabam por ser bastante homogéneos entre as diferentes marcas, “pelo que é natural que, caso os consumidores reajam bem a esta nova oferta, possam surgir outras marcas a fazê-lo”.

“A recetividade que temos tido por parte de clientes e de consumidores deixa-nos bastante otimistas em relação ao sucesso do mesmo. Este formato tem o potencial para satisfazer tanto um consumidor que compre para uso individual, como para um consumidor de uso familiar”, conclui Patrícia Saraiva, salientando que desenvolvimento deste formato já fazia parte dos objetivos há alguns anos, “mesmo antes de se saber qual seria a data oficial de arranque do SDR“.

Também contactada pelo +M, a SDR, entidade que gere a marca Volta, ainda não fez comentários.