Pinto Luz admite “embaraço” com filas nos aeroportos. “Não queremos comprometer mais a imagem de Portugal”

O ministro da Habitação e Infraestruturas garantiu esta quarta-feira que o “Governo está comprometido” em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos, que nos últimos dias se intensificaram devido a falhas no sistema de controlo de fronteiras

“Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida. Não vou pôr a minha cabeça na areia. Nas próximas semanas, no próximo mês, vamos mitigar a situação. Estamos a investir tudo o que é possível no hardware”, afirmou Miguel Pinto Luz, na audição regimental na Assembleia da República.

Questionado sobre os constrangimentos no aeroporto, Miguel Pinto Luz reconheceu que o sistema tecnológico de controlo de fronteiras “não funcionou”. “É um embaraço. Temos uma situação à escala europeia e uma nacional, de desinvestimento em hardware e a entrada em vigor do sistema, que colou a tempestade perfeita. O Governo está comprometido com a solução”, reafirmou o ministro.

No domingo de manhã, de acordo com a informação divulgada pela agência Lusa, o controlo de fronteiras registou tempos de espera superiores a duas horas no aeroporto do Porto e a hora e meia nos de Lisboa e de Faro. O tema voltou a ganhar expressão, depois de publicações nas redes sociais, como vídeos, alertarem para atrasos de várias horas. A PSP advertiu para a “desinformação”.

Como noticiou o ECO, o Ministério da Administração Interna diz que, “para já”, não está prevista uma suspensão do sistema de controlo de fronteiras com recolha de dados biométricos nos aeroportos portugueses, não afastando de forma liminar essa possibilidade.

O Ministério liderado por Luís Neves explica que está em curso uma expansão da infraestrutura de controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa, que entrará em funcionamento a 29 de maio, com vista ao aumento do número de boxes de controlo manual e ao aumento de e-gates (fronteira automática). Está também previsto, a partir de julho, um reforço dos recursos humanos afetos ao controlo de fronteiras com mais de 300 elementos da PSP.