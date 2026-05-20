Portugal teve das maiores acelerações mensais da inflação na Zona Euro

Em abril, a taxa de inflação mensal em Portugal subiu quase quatro vezes mais rapidamente do que na Alemanha. Um cenário que poderá estar parcialmente influenciado pelo período da Páscoa, mas que reflete também o impacto da guerra do Irão nos preços da energia.

O Eurostat confirmou esta quarta-feira que a taxa de inflação mensal da Zona Euro subiu 1% em abril, com Portugal a ser um dos países com os maiores aumentos, apenas ultrapassado por Malta (+3,4%) e pelo Chipre (+2,2%). A subida de 1,9% registada na inflação mensal portuguesa situa-se assim acima da média da Zona Euro e supera em quase quatro vezes a registada na maior economia dos países do euro, a Alemanha, que registou uma taxa de 0,5%.

Embora a variação mensal permita à primeira vista medir quais as economias que estão mais vulneráveis ao choque provocado pela guerra no Irão, e de certa forma, quais os países onde os consumidores sentem uma maior deterioração do custo de vida, os números portugueses poderão estar influenciados não só pelo período da Páscoa, com os preços a serem tipicamente influenciados pela procura turística, como no geral pelo peso dos serviços em Portugal.

Contudo, mesmo na inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), a taxa situou-se, em abril, em Portugal acima da média da Zona Euro. O Eurostat confirmou-se que os preços aceleraram para 3% nos países do euro, contra 2,6% em março e 2,2% em abril de 2025, enquanto em Portugal a taxa se situou nos 3,3%, o que compara com os 2,7% registados em março e 2,1% em abril do ano passado.

No segundo mês completo de guerra no Irão, marcado pela subida do preço do petróleo, a inflação na Zona Euro quando descontada a energia foi de 2,2%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês precedente.

Segundo o Eurostat, os serviços (+1,38 pontos percentuais), a energia (+0,99 pontos percentuais), os alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (+0,46 pontos percentuais) e os bens industriais não energéticos (+0,20 pontos percentuais) contribuíram positivamente para a taxa de inflação dos países da moeda única.

Já na média da União Europeia, a taxa de inflação homóloga foi de 3,2% em abril, contra 2,8% em março e 2,4% em abril de 2025. Em abril, a inflação mais baixa foi registada na Suécia (0,5%), Dinamarca (1,2%) e República Checa (2,1%), enquanto a Roménia (9,5%), Bulgária (6,0%) e Croácia (5,4%) lideram o ranking das taxas mais elevadas. Em comparação com março de 2026, a inflação homóloga caiu em cinco Estados-Membros, permaneceu estável em um e subiu em vinte e um.