Português Pedro Penalva vai liderar AON em toda a América Latina

A Aon , segunda maior corretora de seguros a nível global, nomeou o gestor português Pedro Penalva para o cargo de CEO da região LATAM (América latina), com efeitos a 1 de julho de 2026. Penalva vai reportar diretamente a Greg Case, Presidente e CEO global da Aon, e assumir um lugar no Comité Executivo Global da empresa.

Pedro Penalva era, até ao momento, CEO de Enterprise Clients da EMEA. Com mais de 15 anos na Aon, onde ingressou em 2010, acumulou responsabilidades de crescente dimensão, incluindo as posições de CEO para a Ibéria, África e Israel e de CEO da Aon em Portugal. Antes da Aon, foi CEO da AIG em Portugal e membro do Comité Executivo Europeu da seguradora americana.

Greg Case, Presidente e CEO da Aon, destacou que a escolha de Penalva se enquadra na aceleração da estratégia Aon United: “Esta nova responsabilidade do Pedro Penalva reforça a nossa capacidade de entregar valor nas diferentes geografias“, afirmou.

Já sobre a nomeação, Pedro Penalva disse: “É uma enorme honra liderar a Aon na América Latina e apoiar os nossos clientes e equipas numa região estratégica para o grupo“, declarou, acrescentando que “num contexto marcado por uma crescente volatilidade e complexidade”, a experiência e presença global da Aon serão “determinantes para continuar a ajudar os clientes a tomarem melhores decisões”.

Com 25 anos de experiência em empresas globais de serviços financeiros, seguros e consultoria, Penalva é engenheiro pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, tem um Advanced Management Program pela Kellogg Business School da Northwestern University e uma pós-graduação em Gestão pelo IESE.

A Aon conta com 60.000 colaboradores em 120 países e opera nas áreas de risco, reforma e saúde, recorrendo “a dados proprietários e análise para ajudar organizações a reduzir a volatilidade e melhorar o desempenho”.