Preço do cabaz alimentar desce pela segunda semana consecutiva este ano

O preço do cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 258,83 euros, menos 1,58 euros que na semana anterior. É a primeira vez, em 2026, que o preço do cabaz alimentar desce pela segunda semana consecutiva.

No início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 17 euros (menos 7,03%). Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 20,38 euros (menos 8,55%).

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 13 e 20 de maio, destacam-se a pescada fresca (+16% para 11,94 euros), o fiambre perna extra fatiado embalado (+12% para 2,59 euros o quilo) e o café torrado moído (+10% para para 4,98 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (+50%) curgete (+37%) e nos brócolos (+33%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 71,13 euros, uma diferença de 37,90%.

A Deco Proteste destaca que, desde o início desta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (+128%, para 13,26 euros/kg), na couve-coração (+91%, para 1,98 euros/kg) e nos ovos (+84%, para 2,10 euros).