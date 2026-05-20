Festival ECO

Presidente encerra festival de jornalismo do ECO

 ECO,

António José Seguro vai encerrar o Festival ECO, o encontro de jornalismo ao vivo que assinala o 10.º aniversário do ECO. Inscreva-se, o festival decorre no dia 27 de maio, no CCB em Lisboa.

Vão ser mais de duas dezenas de debates improváveis que juntam economia, cultura, ciência, artes, desporto e política, para assinalar o 10.º aniversário do ECO. E o Presidente da República, António José Seguro, vai encerrar o Festival ECO.

O maestro Martim Sousa Tavares, o judoca Nuno Delgado, o professor Pedro Santa Clara, o piloto Miguel Oliveira, o chef António Lobo Xavier, o artista plástico João Louro, o selecionador nacional de futebol feminino Francisco Neto, a neurocientista Luísa Soares ou o presidente do FC Porto André Villas-Boas, para citar alguns dos convidados, vão juntar-se a líderes empresariais e de negócios. “A ideia é juntar, ao longo de um dia inteiro, pessoas de áreas muito diferentes, empresários, gestores, economistas, artistas, atletas, criativos, pensadores e protagonistas da vida pública, em conversas que nos ajudem a olhar para o país, para a economia, para as empresas, para o trabalho, para a tecnologia, para a cultura e para o futuro. Algumas conversas serão mais económicas, outras mais improváveis, mas todas devem servir para aquilo que nos interessa enquanto jornal, isto é, perceber melhor o país e dar aos leitores informação, contexto e ideias que não encontram noutro lado“, afirma António Costa, diretor do ECO.

Logo a seguir ao podcast ‘O Mistério das Finanças’, em que António Costa e o diretor executivo da CNN, Pedro Santos Guerreiro, entrevistam António Barreto, o encerramento do Festival será feito pelo Presidente da República. “António José Seguro chegou a Belém há poucas semanas e acaba por ser um fecho lógico para um festival que não quer ficar a olhar para os dez anos que passaram, mas a discutir o futuro”, acrescenta António Costa. “Vamos ter uma redação ao vivo, uma forma de permitir que os nossos leitores percebam como o jornal é feito todos os dias, e escrever sobre um festival de jornalismo ao vivo“.

Depois da intervenção de António José Seguro, o Festival da palavra vai ter um encerramento musical, com o maestro Martim Sousa Tavares ao piano.

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