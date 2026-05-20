Projeto de stablecoin associada ao euro junta 37 bancos e nenhum português
Para já ainda nenhum banco português participa no projeto, que conta, ainda assim, com os donos do BPI e do Novobanco, o espanhol Caixabank e francês Groupe BPCE, respetivamente, e ainda o Abanca.
Um consórcio de bancos europeus para lançar uma stablecoin em euros acabou de juntar mais 25 instituições ao projeto que visa construir uma alternativa às moedas digitais associadas aos dólares. Os bancos portugueses estão de fora, para já.
ABN Amro Bank, Intesa Sanpaolo e Nordea Bank são os mais recentes bancos a juntarem ao Qivalis, uma iniciativa que está baseada em Amesterdão, e que já agrega 37 instituições financeiras oriundas de 15 países.
Para já ainda nenhum banco português participa no projeto, que conta, ainda assim, com os donos do BPI e do Novobanco, o espanhol Caixabank e francês Groupe BPCE, respetivamente, e ainda o Abanca.
A iniciativa planeia lançar uma stablecoin regulamentada já no segundo semestre deste ano, sujeita a aprovação regulatória, e visa expandir o uso de stablecoins denominadas em euro e fazer frente ao domínio de tokens associados ao dólar, que representam praticamente todo o mercado global de stablecoins.
A capitalização total do mercado de stablecoins ascende a mais de 300 mil milhões de dólares e é dominada pela USDT da Tehter e pelo USDC da Circle Internet.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Projeto de stablecoin associada ao euro junta 37 bancos e nenhum português
{{ noCommentsLabel }}