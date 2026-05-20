Prosegur reúne a sua liderança mundial em Madrid para promover o seu Plano Estratégico 2026-29

Para apresentar à sua gestão global o novo Plano Estratégico 2026-2029, que se foca no reforço do investimento em I+D, na promoção do desenvolvimento de capacidades tecnológicas avançadas e na aceleração da transformação de todas as suas linhas de negócio.

A reunião, no âmbito do seu 50.º aniversário e liderada pelos CEOs das quatro unidades de negócio do Grupo (Segurança, Caixa, Alarmes e AVOS Tech), reúne membros da gestão sénior que participam em sessões plenárias, grupos de trabalho e espaços de colaboração concebidos para alinhar prioridades e acelerar a execução do novo roteiro da empresa para o período 2026-2029.

Esse novo ciclo estratégico, que representa uma evolução natural do plano anterior, é estruturado em torno de cinco grandes alavancas que guiarão o desenvolvimento da multinacional nos próximos anos: crescimento, lucratividade, geração de caixa, diversificação e transformação.

Como explica Maite Rodríguez, CFO da Prosegur, “este novo ciclo estratégico reforça a ambição do Grupo de consolidar um modelo operacional mais integrado, ágil e orientado para o cliente. A empresa está a avançar para uma estrutura capaz de antecipar tendências, responder mais rapidamente às necessidades do mercado e captar novas oportunidades de crescimento num ambiente cada vez mais tecnológico. O Plano 2026-29 permite-nos reforçar as nossas capacidades internas, elevar os padrões de excelência e garantir que a Prosegur continue a ser um referente internacional no seu setor, numa orientação mais tecnológica, se possível”.

A empresa, que já conta com um milhão de pessoas desde a sua fundação, salientou que opera em 36 países em cinco continentes e conta com mais de 180.000 colaboradores, tendo experienciado, nos últimos anos, uma evolução profunda rumo a soluções baseadas em automação, inteligência artificial, análise de dados, cibersegurança e serviços digitais. Atualmente, mais de 30% do seu volume de negócios já é impulsionado pela inovação tecnológica, um indicador do peso crescente dos modelos híbridos e dos modelos de segurança de alto valor acrescentado no seu modelo de negócio.

“Neste novo ciclo, o Plano Estratégico será o principal catalisador para a evolução das linhas de negócio da empresa, com um foco claro na tecnologia, integração de capacidades e criação de propostas mais avançadas. A Prosegur Security será um dos vetores de transformação após a integração da divisão de cibersegurança, Prosegur Cybersecurity, que lhe permite reforçar o seu modelo de Segurança Híbrida, a escala operacional e acelerar a implementação de soluções baseadas em IA, análises avançadas e serviços remotos, consolidando um modelo mais eficiente e competitivo”, afirmou a empresa.

Por sua vez, a Prosegur Cash continuará a evoluir para um “negócio mais diversificado, impulsionado pelo crescimento orgânico dos Produtos de Transformação”. Irá também reforçar a sua capacidade de geração de caixa e a sua presença em mercados com maior potencial de crescimento. Ao mesmo tempo, a Prosegur Alarms e a AVOS Tech continuarão a “expandir o seu peso dentro do Grupo, confiando em plataformas digitais, serviços conectados e soluções inteligentes para os clientes. A intenção é que ambas as linhas continuem a consolidar-se como motores de inovação e alavancas essenciais para a estratégia de diversificação do Grupo”.

“Com este roteiro, a Prosegur orienta a evolução dos seus negócios para um modelo mais integrado, tecnológico e global, totalmente alinhado com os cinco eixos do Plano Estratégico 2026-29 e com o objetivo de reforçar a sua posição como referência internacional em soluções inovadoras de segurança privada”, concluiu.