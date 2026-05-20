Direto Rubio discutiu com Guterres esforços para travar “ações ilegais” em Ormuz
Após mais de um mês de tréguas entre os Estados Unidos e o Irão, a perspetiva de uma solução para o conflito iniciado a 28 de fevereiro permanece distante.
Marco Rubio discutiu na terça-feira com António Guterres os esforços do Governo de Donald Trump para pôr fim às “ações ilegais” do Irão no estreito de Ormuz.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.
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