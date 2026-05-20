Rutte garante que saída de militares norte-americanos “acontecerá gradualmente”

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, minimizou a retirada de militares norte-americanos da Alemanha, considerando que a medida de Donald Trump “era algo esperado” face ao aumento dos gastos com defesa por parte dos aliados europeus e do Canadá.

“Sabemos que haverá ajustes, os EUA precisam de se voltar para, por exemplo, a Ásia”, frisou Mark Rutte aos jornalistas em Bruxelas, citado pelo Politico. A decisão dos EUA foi “exatamente como esperávamos e absolutamente dentro do âmbito da abordagem, sem surpresas”, acrescentou.

Apesar do presidente norte-americano ter anunciado a retirada de mais de 5.000 militares da Alemanha, o líder da Aliança Atlântica esclareceu que o processo “acontecerá gradualmente, de forma estruturada“, acrescentando que “os EUA vão continuar envolvidos na Europa“.

“No que diz respeito ao modelo de força da NATO, temos os processos estabelecidos — isto é normal. Era algo esperado — acho que é justo que isso aconteça“, aferiu o executivo da aliança militar.

Rutte vincou que a redução de militares norte-americanos no Velho Continente “não está a ter impacto nos planos de defesa da NATO”. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, tinha afirmado no início do mês, que a capacidade dissuasora da NATO na Europa não será reduzida.

O Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR), o general norte-americano Alexus G. Grynkewich, assegurou na terça-feira que a retirada prevista de militares norte-americanos da Europa não compromete as capacidades de dissuasão e defesa da Aliança.