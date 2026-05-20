Sonha com o Espaço? Agência Espacial Europeia quer recrutar 400 este ano

Depois de ver reforçado o seu orçamento para 22,3 mil milhões, para o período de 2026-2030, a Agência Espacial Europeia (ESA) está a reforçar a equipa. Para este ano, a ESA quer fechar 400 novas contratações.

“Com o apoio concedido pelos nossos Estados-membros para o desenvolvimento de missões espaciais audaciosas, a ESA recrutará mais de 400 novos colaboradores em 2026, abrangendo uma ampla gama de disciplinas. A ESA realizou missões espaciais notáveis ​​ao longo dos últimos 50 anos — graças à dedicação e conhecimento da nossa força de trabalho — e desejamos realizar ainda mais nos próximos 50. Este ano marcará um passo decisivo rumo ao fortalecimento da constelação de talentos da ESA, que moldará as missões de amanhã e o futuro do espaço na Europa”, diz Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA, em comunicado.

No final do ano passado, a ESA viu reforçado o seu orçamento de 16,9 mil milhões de euros (valor fixado em 2022), para 22,3 mil milhões de euros, cerca de 99% do orçamento proposto pelo diretor-geral da ESA, num momento em que a Europa está apostada em aumentar a sua soberania espacial.

Portugal aumentou em 51% o seu contributo para o orçamento da Agência, para um total de 204,5 milhões de euros. O maior de sempre. Em 2022, esse valor era de 115 milhões.

Com maior músculo financeiro, e um plano de missões em curso, a ESA está a abrir 400 oportunidades de emprego em várias funções. “Em 2026, recrutaremos muitos profissionais qualificados nas áreas de engenharia, ciência, operações, TI e outras funções de apoio. Nós recrutamos, e não apenas astronautas!”, precisa Ildiko Raczne Szoke, Head of Human Resources Department, citada em comunicada.

Os interessados podem candidatar-se às vagas já em aberto no site da ESA. Na plataforma estão neste momento listadas mais de 40 oportunidades para várias localizações — nenhuma delas em Portugal —, muitas para diversas especialidades de engenharia, mas também para um Social Media Coordination Officer, por exemplo. As vagas em aberto têm vários prazos de candidatura, mas oscilam entre 26 de maio a 14 de julho.