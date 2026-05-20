Um estudo independente coloca a LALIGA na vanguarda da investigação em tecnologia desportiva entre as principais ligas europeias
Segundo um estudo científico publicado na revista 'Cuadernos de Psicología del Deporte', que analisa 57 investigações internacionais focadas na LALIGA. Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.
A LALIGA posicionou-se entre os principais ecossistemas europeus de tecnologia e investigação aplicada ao futebol profissional, especialmente no campo da análise avançada de desempenho, utilização de dados de rastreamento e interpretação tática do jogo.
O artigo analisa como o futebol americano de elite está atualmente a ser estudado a partir da perspetiva do big data, sistemas de rastreamento de jogadores e análise tática. Neste contexto, a competição espanhola está ligada a algumas das abordagens que estão a marcar a evolução recente da investigação aplicada ao futebol.
A análise indica que uma parte relevante da investigação mais aprofundada utiliza informações associadas à LALIGA, especialmente em trabalhos longitudinais que permitem estudar a evolução do desempenho ao longo de várias épocas. Este tipo de estudo permite-nos passar de uma leitura específica do jogo para uma interpretação mais ampla dos comportamentos das equipas e dos jogadores.
Um dos fatores que explica esta posição da competição espanhola é a disponibilidade de uma infraestrutura de dados centralizada e homogénea própria, pioneira e líder em tecnologia aplicada ao desempenho, historicamente ligada ao ecossistema Football Intelligence & Performance da LALIGA. A existência de ferramentas como o Sportian Performance, juntamente com o uso de sistemas ópticos de rastreamento como o TRACAB em investigação realizada ao longo de várias épocas e com amostras completas ou quase completas de competição, facilitou o desenvolvimento de obras comparáveis, com grandes amostras e critérios comuns de análise.
Comparado com modelos mais fragmentados, esta estrutura tecnológica proprietária permite estudar o futebol profissional com uma base de dados estável e consistente. O documento salienta que esta característica contribuiu para que a LALIGA tenha um peso relevante em publicações científicas revisadas por pares sobre desempenho físico, análise tática e comportamento competitivo.
O estudo também analisa redes internacionais de investigação nesta área. Nelas, o trabalho realizado com dados da LALIGA e dos investigadores associados a este ecossistema está ligado a algumas das principais linhas europeias de análise do desempenho no futebol profissional.
Para além do uso de estatísticas isoladas, a publicação aponta para uma evolução da análise do futebol em direção a modelos que incorporam o contexto tático, fatores de condicionamento competitivo e a identidade de cada equipa. Neste sentido, a LALIGA surge como um ambiente relevante para transformar grandes volumes de dados em conhecimento aplicado para clubes, treinadores e equipa técnica, e como um dos ecossistemas que contribuem para definir o futuro da investigação sobre futebol europeu.
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