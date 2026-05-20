Um estudo independente coloca a LALIGA na vanguarda da investigação em tecnologia desportiva entre as principais ligas europeias

A LALIGA posicionou-se entre os principais ecossistemas europeus de tecnologia e investigação aplicada ao futebol profissional, especialmente no campo da análise avançada de desempenho, utilização de dados de rastreamento e interpretação tática do jogo.

O artigo analisa como o futebol americano de elite está atualmente a ser estudado a partir da perspetiva do big data, sistemas de rastreamento de jogadores e análise tática. Neste contexto, a competição espanhola está ligada a algumas das abordagens que estão a marcar a evolução recente da investigação aplicada ao futebol.

A análise indica que uma parte relevante da investigação mais aprofundada utiliza informações associadas à LALIGA, especialmente em trabalhos longitudinais que permitem estudar a evolução do desempenho ao longo de várias épocas. Este tipo de estudo permite-nos passar de uma leitura específica do jogo para uma interpretação mais ampla dos comportamentos das equipas e dos jogadores.

Um dos fatores que explica esta posição da competição espanhola é a disponibilidade de uma infraestrutura de dados centralizada e homogénea própria, pioneira e líder em tecnologia aplicada ao desempenho, historicamente ligada ao ecossistema Football Intelligence & Performance da LALIGA. A existência de ferramentas como o Sportian Performance, juntamente com o uso de sistemas ópticos de rastreamento como o TRACAB em investigação realizada ao longo de várias épocas e com amostras completas ou quase completas de competição, facilitou o desenvolvimento de obras comparáveis, com grandes amostras e critérios comuns de análise.

Comparado com modelos mais fragmentados, esta estrutura tecnológica proprietária permite estudar o futebol profissional com uma base de dados estável e consistente. O documento salienta que esta característica contribuiu para que a LALIGA tenha um peso relevante em publicações científicas revisadas por pares sobre desempenho físico, análise tática e comportamento competitivo.

O estudo também analisa redes internacionais de investigação nesta área. Nelas, o trabalho realizado com dados da LALIGA e dos investigadores associados a este ecossistema está ligado a algumas das principais linhas europeias de análise do desempenho no futebol profissional.

Para além do uso de estatísticas isoladas, a publicação aponta para uma evolução da análise do futebol em direção a modelos que incorporam o contexto tático, fatores de condicionamento competitivo e a identidade de cada equipa. Neste sentido, a LALIGA surge como um ambiente relevante para transformar grandes volumes de dados em conhecimento aplicado para clubes, treinadores e equipa técnica, e como um dos ecossistemas que contribuem para definir o futuro da investigação sobre futebol europeu.