Zara lança coleção de 150 peças com Bad Bunny

A coleção Benito António chega a 21 de maio ao site da Zara e a lojas selecionadas. É o resultado das colaborações no Super Bowl, Met Gala e em Porto Rico. Na próxima semana, o artista está em Lisboa.

Não foi acaso, nem ficou pelos eventos. Depois da Super Bowl e do Met Gala, a Zara anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que vai lançar uma coleção de 150 peças desenvolvida com Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio. A linha estará disponível a partir de 21 de maio em zara.com e em lojas selecionadas.

A coleção foi criada com Janthony Oliveras, diretor criativo de longa data de Bad Bunny, e inclui alfaiataria, essenciais oversized, peças texturadas, propostas gráficas e artigos de verão.

“O meu papel foi dar vida ao estilo de Benito tal como ele existe hoje, não o do ano passado, não o do próximo ano, explicou o diretor artístico de Bad Bunnu.

“Estar tão perto dele deu-me uma verdadeira sensação de certeza: a cada nova peça que criávamos, conseguia imaginá-lo genuinamente a usá-la. Na segunda viagem à Corunha, quando tínhamos as primeiras amostras em mãos, soube que tínhamos captado a sua essência. Há algo muito especial nesta colaboração, é o encontro de dois mundos diferentes unidos pela língua, e a Zara dá-nos a oportunidade de partilhar isso globalmente de uma forma que parece acessível a todos”, acrescentou Janthony Oliveras.

Mais de 100 milhões de pessoas viram o espetáculo do intervalo da final da Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny e, nesse momento, começou a perfilar-se a colaboração entre o artista porto-riquenho e a Zara. A marca espanhola vestiu o artista, com dedo português. A camisola usada foi produzida em Portugal.

Mais recentemente, a 4 de maio, Bad Bunny subiu as escadas do Met, em Nova Iorque, com um smoking preto desenhado por si e desenvolvido com a marca. E no último fim de semana, a Zara transformou a loja Plaza Las Américas, em San Juan, Porto Rico, num espaço dedicado à coleção, com uma aparição surpresa de Bad Bunny. A campanha foi fotografada por STILLZ.

Bad Bunny estará em Lisboa na próxima semana para dois concertos, nos dias 26 e 27 de maio, no Estádio da Luz.