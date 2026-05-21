5 coisas que vão marcar o dia

A Comissão Europeia apresenta previsões económicas esta quinta-feira. Eurostat divulga dados sobre o emprego, custo do trabalho e salários líquidos. Conselho das Finanças Públicas publica o relatório sobre a evolução orçamental das Administrações Públicas em 2025 e Banco de Portugal revela dados sobre a balança de pagamentos.

Comissão Europeia apresenta previsões económicas

A Comissão Europeia divulga esta quinta-feira as previsões económicas da primavera, com projeções atualizadas para o crescimento, inflação, défice e dívida pública dos Estados-membros da União Europeia. Já se sabe, no entanto, que a União Europeia vai rever em baixa as suas estimativas de crescimento devido ao “choque estagflacionista” causado pelo conflito no Irão.

Como está o mercado de trabalho? E o crédito à habitação?

O Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, publica esta quinta-feira estimativas do primeiro trimestre de 2026 sobre vagas de emprego e custo do trabalho, bem como os dados sobre salários líquidos em 2025. No ranking europeu de salários, atualmente Portugal ocupa o 12.º lugar, tendo sido ultrapassado Chipre.

Em paralelo, o INE divulga as taxas de juro implícitas no crédito à habitação referentes a abril. Em março, a taxa de juro nos contratos de crédito à habitação subiu para os 3,088%, aumentando 0,9 pontos base face a fevereiro.

Conselho de Ministros discute ensino superior e ação social

O Governo realiza esta quinta-feira um Conselho de Ministros em Pombal, numa das zonas afetadas pela tempestade Kristin. Em cima da mesa estão matérias relacionadas com o ensino superior e a ação social.

Como estão as contas públicas de 2025?

O Conselho das Finanças Públicas publica o relatório “Evolução orçamental das Administrações Públicas em 2025” durante a tarde. Em 2024, Portugal fechou o ano com um excedente orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, já em julho de 2025, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) alertava para os custos da orientação da política orçamental expansionista e os números do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que estavam aquém do esperado.

Como está a balança de pagamentos portuguesa?

O Banco de Portugal (BdP) apresenta os dados da balança de pagamentos, que permitem aferir a evolução das exportações, importações e fluxos de capital, e também divulga o relatório dos sistemas de pagamentos.