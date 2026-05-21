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APPM Marketing Awards 2026 arranca com nova categoria dedicada a Martech

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A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (AAPM) revelou ainda o júri da edição de 2026. As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho.

Júri dos APPM Marketing Awards 2026

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) já deu kick off à edição de 2026 dos APPM Marketing Awards. Na reunião de arranque foi apresentado o júri desta edição, o calendário oficial, as categorias a concurso e as principais novidades dos prémios de 2026. A principal é a introdução de uma nova categoria dedicada ao Martech. Recorde-se que estes prémios distinguem as estratégias, campanhas e projetos que melhor representam a excelência do marketing em Portugal.

Com a nova categoria Martech, a APPM pretende distinguir a utilização estratégica de tecnologias no marketing, para melhorar a gestão de dados, a automação de processos, a personalização da comunicação e a eficácia das estratégias de marketing. “Esta categoria valoriza a integração de plataformas, a inovação tecnológica, sempre considerando o impacto real no desempenho das marcas”, explica a associação, em comunicado.

Entre as subcategorias da nova categoria Martech estão:

  • Estratégia de Martech e Integração de Plataformas
  • Marketing Automation
  • CRM, CDP e Gestão de Dados de Cliente
  • Personalização e Tecnologia de Experiência do Cliente
  • Inteligência Artificial e Analytics Avançado em Martech
  • Criatividade Aplicada à Tecnologia

Esta nova categoria dá também origem ao Prémio Martech, que será atribuído por votação da Direção da APPM, considerando os trabalhos premiados pelo júri com ouro e prata na categoria Martech. Os APPM Marketing Awards 2026 passam a contar assim com 10 categorias.

“A criação da categoria Martech representa um passo natural na evolução dos APPM Marketing Awards. O marketing é hoje cada vez mais estratégico, tecnológico e orientado por dados, e era fundamental reconhecer os projetos que demonstram como a tecnologia pode potenciar a criatividade, a personalização, a eficácia e os resultados das marcas”, refere Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards.

O júri da edição de 2026 integra profissionais com experiência em diferentes áreas do marketing:

  • Andreia Vaz — Worten
  • Inês Simões — Ageas
  • Mónica Oliveira — Delta Cafés
  • Susana Doutor — Renault
  • José Miguel Almeida — Betano
  • Susana Alves Silva — EssenceMediacom
  • Rui Piteira — Tabaqueira
  • Filipa Afonso — Lidl
  • Alexandra Machás — Scopen
  • Miguel Soares — TVI | Media Capital
  • João Pedro Machado — McDonald’s
  • Madalena Beirão — Zilian / Podcast Sapateado
  • Paulo Tomé — Novo Banco
  • André Louraço — Kinesso, Fuel & Fly Wheel | Omnicom
  • Paulo Pinto — Havas Worldwide
  • Tiago Esteves — Sport TV
  • Carla Rodrigues — What About Agency
  • Hugo Jorge — LG Electronics
  • Carlos Vergueiro — Pescanova
  • Pedro Brito — Nova SBE
  • Presidente dos Prémios: Sandra Alvarez — APPM

As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho, com período Early Bird entre 1 e 30 de junho. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 15 de outubro.

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