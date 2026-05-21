APPM Marketing Awards 2026 arranca com nova categoria dedicada a Martech
A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (AAPM) revelou ainda o júri da edição de 2026. As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho.
A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) já deu kick off à edição de 2026 dos APPM Marketing Awards. Na reunião de arranque foi apresentado o júri desta edição, o calendário oficial, as categorias a concurso e as principais novidades dos prémios de 2026. A principal é a introdução de uma nova categoria dedicada ao Martech. Recorde-se que estes prémios distinguem as estratégias, campanhas e projetos que melhor representam a excelência do marketing em Portugal.
Com a nova categoria Martech, a APPM pretende distinguir a utilização estratégica de tecnologias no marketing, para melhorar a gestão de dados, a automação de processos, a personalização da comunicação e a eficácia das estratégias de marketing. “Esta categoria valoriza a integração de plataformas, a inovação tecnológica, sempre considerando o impacto real no desempenho das marcas”, explica a associação, em comunicado.
Entre as subcategorias da nova categoria Martech estão:
- Estratégia de Martech e Integração de Plataformas
- Marketing Automation
- CRM, CDP e Gestão de Dados de Cliente
- Personalização e Tecnologia de Experiência do Cliente
- Inteligência Artificial e Analytics Avançado em Martech
- Criatividade Aplicada à Tecnologia
Esta nova categoria dá também origem ao Prémio Martech, que será atribuído por votação da Direção da APPM, considerando os trabalhos premiados pelo júri com ouro e prata na categoria Martech. Os APPM Marketing Awards 2026 passam a contar assim com 10 categorias.
“A criação da categoria Martech representa um passo natural na evolução dos APPM Marketing Awards. O marketing é hoje cada vez mais estratégico, tecnológico e orientado por dados, e era fundamental reconhecer os projetos que demonstram como a tecnologia pode potenciar a criatividade, a personalização, a eficácia e os resultados das marcas”, refere Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards.
O júri da edição de 2026 integra profissionais com experiência em diferentes áreas do marketing:
- Andreia Vaz — Worten
- Inês Simões — Ageas
- Mónica Oliveira — Delta Cafés
- Susana Doutor — Renault
- José Miguel Almeida — Betano
- Susana Alves Silva — EssenceMediacom
- Rui Piteira — Tabaqueira
- Filipa Afonso — Lidl
- Alexandra Machás — Scopen
- Miguel Soares — TVI | Media Capital
- João Pedro Machado — McDonald’s
- Madalena Beirão — Zilian / Podcast Sapateado
- Paulo Tomé — Novo Banco
- André Louraço — Kinesso, Fuel & Fly Wheel | Omnicom
- Paulo Pinto — Havas Worldwide
- Tiago Esteves — Sport TV
- Carla Rodrigues — What About Agency
- Hugo Jorge — LG Electronics
- Carlos Vergueiro — Pescanova
- Pedro Brito — Nova SBE
- Presidente dos Prémios: Sandra Alvarez — APPM
As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho, com período Early Bird entre 1 e 30 de junho. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 15 de outubro.
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