APPM Marketing Awards 2026 arranca com nova categoria dedicada a Martech

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (AAPM) revelou ainda o júri da edição de 2026. As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho.

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) já deu kick off à edição de 2026 dos APPM Marketing Awards. Na reunião de arranque foi apresentado o júri desta edição, o calendário oficial, as categorias a concurso e as principais novidades dos prémios de 2026. A principal é a introdução de uma nova categoria dedicada ao Martech. Recorde-se que estes prémios distinguem as estratégias, campanhas e projetos que melhor representam a excelência do marketing em Portugal.

Com a nova categoria Martech, a APPM pretende distinguir a utilização estratégica de tecnologias no marketing, para melhorar a gestão de dados, a automação de processos, a personalização da comunicação e a eficácia das estratégias de marketing. “Esta categoria valoriza a integração de plataformas, a inovação tecnológica, sempre considerando o impacto real no desempenho das marcas”, explica a associação, em comunicado.

Entre as subcategorias da nova categoria Martech estão:

Estratégia de Martech e Integração de Plataformas

Marketing Automation

CRM, CDP e Gestão de Dados de Cliente

Personalização e Tecnologia de Experiência do Cliente

Inteligência Artificial e Analytics Avançado em Martech

Criatividade Aplicada à Tecnologia

Esta nova categoria dá também origem ao Prémio Martech, que será atribuído por votação da Direção da APPM, considerando os trabalhos premiados pelo júri com ouro e prata na categoria Martech. Os APPM Marketing Awards 2026 passam a contar assim com 10 categorias.

“A criação da categoria Martech representa um passo natural na evolução dos APPM Marketing Awards. O marketing é hoje cada vez mais estratégico, tecnológico e orientado por dados, e era fundamental reconhecer os projetos que demonstram como a tecnologia pode potenciar a criatividade, a personalização, a eficácia e os resultados das marcas”, refere Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards.

O júri da edição de 2026 integra profissionais com experiência em diferentes áreas do marketing:

Andreia Vaz — Worten

Inês Simões — Ageas

Mónica Oliveira — Delta Cafés

Susana Doutor — Renault

José Miguel Almeida — Betano

Susana Alves Silva — EssenceMediacom

Rui Piteira — Tabaqueira

Filipa Afonso — Lidl

Alexandra Machás — Scopen

Miguel Soares — TVI | Media Capital

João Pedro Machado — McDonald’s

Madalena Beirão — Zilian / Podcast Sapateado

Paulo Tomé — Novo Banco

André Louraço — Kinesso, Fuel & Fly Wheel | Omnicom

Paulo Pinto — Havas Worldwide

Tiago Esteves — Sport TV

Carla Rodrigues — What About Agency

Hugo Jorge — LG Electronics

Carlos Vergueiro — Pescanova

Pedro Brito — Nova SBE

Presidente dos Prémios: Sandra Alvarez — APPM

As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho, com período Early Bird entre 1 e 30 de junho. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 15 de outubro.