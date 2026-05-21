Auditora CFA abre novo escritório no Porto e prevê faturar seis milhões este ano

A auditora portuguesa CFA, fundada por Domingos Cravo, João Fortes e Avelino Antão, abriu um novo escritório no Porto para reforçar a operação na região norte e espera atingir um volume de negócios de seis milhões de euros em 2026.

“O norte é hoje um dos principais polos empresariais do país, com uma base industrial e exportadora particularmente relevante, o que aumenta a exigência sobre os serviços de auditoria. Esta entrada resulta da crescente relevância da região, onde a centralidade e as acessibilidades são fatores determinantes para a nossa atividade”, afirma João Paulo Marques, sócio-gerente da CFA, em comunicado.

A nova unidade no Porto arranca com uma equipa de dez profissionais e vai funcionar como extensão da estrutura nacional da CFA, sediada em Aveiro, reforçando a capacidade de resposta junto de clientes da zona nortenha, onde se concentram empresas industriais, exportadoras e multinacionais. A previsão de crescimento anual na região é de cerca de 20% nos próximos três anos.

O escritório portuense está localizado no Edifício 818, na Rua Manuel Pinto de Azevedo. O espaço conta com cerca de 190 metros quadrados, distribuídos por cinco salas, incluindo áreas em open space, gabinete de trabalho, salas de reunião, copa e uma varanda exterior, com capacidade para cerca de 35 postos de trabalho. A escolha da localização foi motivada pela centralidade e pelas ligações rodoviárias, reforçando a proximidade ao tecido empresarial do Norte, segundo a CFA.

Com uma equipa composta por mais de 100 colaboradores distribuídos entre os escritórios de Aveiro, Marinha Grande e Porto, a CFA opera nas áreas de auditoria, consultoria e fiscalidade, com uma oferta que inclui serviços como incentivos financeiros, benefícios fiscais, diligência prévia (due diligence), sustentabilidade (ESG) e fusões e aquisições (M&A). Além da atividade no mercado nacional, a empresa conta ainda com presença nos Países Baixos, onde está habilitada como auditor externo junto do regulador dos mercados financeiros.

Num contexto de consolidação do setor da auditoria em Portugal, a CFA considera que deve aumentar a resposta em termos de recursos humanos e infraestruturas, até porque as exigências das empresas em matéria de sustentabilidade e reporte são crescentes. O crescimento reflete-se nas contas. Entre 2024 e 2025, a empresa aveirense viu a faturação subir de quatro para mais de cinco milhões de euros.