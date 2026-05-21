Congresso Catalão de Sustentabilidade conclui que as empresas mantêm o seu compromisso com a sustentabilidade “apesar do freio regulatório europeu”

Apesar do contexto de incerteza regulatória e do atraso na transposição da CSRD (Diretiva sobre Reporte Corporativo sobre Sustentabilidade) para o quadro regulatório espanhol, muitas empresas que já reportavam informação não financeira decidiram continuar a fazê-lo, embora a curto prazo não tenham uma obrigação legal tão clara, como concluído no IV Congresso Catalão sobre Sustentabilidade. organizado pela Associação de Economistas da Catalunha, pela Associação de Contabilistas Certificados da Catalunha e pela Universidade Aberta da Catalunha (UOC).

Um ano após a aprovação do pacote legislativo Omnibus para simplificar a legislação da UE no campo da sustentabilidade, o evento insistiu que o regulamento restringiu o âmbito da CSRD, mas não alterou o compromisso com a sustentabilidade.

Ele argumenta que, para além do travão europeu à regulamentação, relatórios recentes, como Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus, da empresa tecnológica osapiens, indicam que 90% das empresas excluídas da obrigação de reportar informação de sustentabilidade pelo pacote Òmnibus pretendem manter a reporte ESG. “Os dados são especialmente relevantes porque, com as alterações regulatórias, apenas as empresas com mais de 1.000 empregados e 450 milhões de euros de volume de negócios líquido serão obrigadas a reportar a 1 de janeiro de 2027”, foi salientado. Desta forma, a sustentabilidade vai além da obrigação regulatória ou de um simples aspeto da reputação e é percebida como uma questão estrutural de negócio.

Neste sentido, Joan Vall, presidente da Associação de Contabilistas Certificados da Catalunha, salientou que “a sustentabilidade está a evoluir da conformidade regulamentar para uma prática de boa gestão empresarial, facto que reforça o papel dos auditores e peritos na reporte de informação não financeira para acompanhar e aconselhar as empresas que decidam continuar a reportar voluntariamente”.

Por sua vez, Carles Puig de Travy, diretor do Colégio de Economistas da Catalunha, sublinhou que “a sustentabilidade não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de eficiência económica, porque o custo de não agir é muito superior ao de empreender a transformação”. Neste sentido, referiu que “as pessoas e as empresas precisam de um quadro regulatório mais claro, estável e coerente, que facilite esta transformação e nos permita avançar em segurança, porque a sustentabilidade vai além do debate político e é uma exigência do país”.

Argumentam que o novo cenário permite diferenciar três perfis de empresas: aquelas que continuarão a reportar voluntariamente (uma espessura significativa); aqueles que deixarão de o fazer quando a obrigação desaparecer; e aqueles que, para além de reportarem voluntariamente, optarão também pela verificação externa da informação como elemento de credibilidade. Neste ponto, a verificação deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma decisão de confiança, transparência e boa governação.

Os especialistas argumentam que a regulação está a forçar uma evolução de um modelo de sustentabilidade baseado em projetos pontuais para um novo modelo de gestão da sustentabilidade como uma questão estrutural de negócio. E a realidade mostra que não é só a regulamentação que obriga, mas o próprio mercado: clientes, financiadores e fornecedores. Também as exigências das próprias empresas-mãe internacionais da empresa e a integração progressiva da sustentabilidade na gestão empresarial.

Tudo isto leva à necessidade de manter os relatórios ESG, que não só refletem o compromisso ambiental e a boa governação das empresas, mas também são uma ferramenta para tomar decisões empresariais. Por exemplo, o acesso a finanças verdes ou sustentáveis, frequentemente ligadas a indicadores setoriais específicos (emissões de CO₂, eficiência energética, utilização dos recursos hídricos ou gestão de resíduos), permite canalizar investimentos para a modernização de processos e tecnologias.

MOBILIDADE, FINANÇAS E SEGUROS SUSTENTÁVEIS

Durante o IV Congresso Catalão de Sustentabilidade, que contou com a presença de Víctor Creixell, CEO da Tradebe Environmental Services; e Àngels Fitó, reitor da Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e vice-decano da CEC; Foram analisados os desafios do estado atual dos requisitos de reporte corporativo em matéria de sustentabilidade.

Àngels Fitó destacou o facto de que “a sustentabilidade é uma estrutura de confiança porque as empresas precisam de dados sólidos, as administrações têm de tomar decisões complexas e os cidadãos exigem coerência entre o que medimos e o que fazemos”. Fitó sublinhou ainda que “as universidades têm a responsabilidade de formar profissionais capazes de compreender esta complexidade e transformá-la em conhecimento útil”.

Por sua vez, Víctor Creixell quis salientar que “a sustentabilidade já não pode ser entendida como um exercício isolado de reporte ou conformidade regulatória. Deve fazer parte da forma como as empresas operam, tomam decisões e geram valor. Para a Tradebe, ESG é um conceito que reforça a competitividade e o impacto positivo a longo prazo.”

Os casos do setor da mobilidade foram apresentados no congresso com a presença dos Ferrocarrils da Generalitat de Catalunya (FGC), Direxis-Tusgsal, Sagalés e do Comissário para a Transferência Integral dos Comboios Suburbanos. Os desafios envolvidos na recolha, processamento e disseminação de dados de sustentabilidade em conformidade com o regulamento também foram abordados, mas no âmbito da estratégia empresarial, uma questão analisada com especialistas da Molins, Nestlé Espanha, Aigües de Barcelona e Abertis. Por outro lado, também houve uma mesa de trabalho sobre finanças e seguros sustentáveis com a participação do Banco Sabadell, VidaCaixa, Caja de Ingenieros Vida e Cajamar.