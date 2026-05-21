Continente regressa ao primeiro lugar no ranking de anunciantes em mês de nova linha de comunicação

No acumulado dos primeiros quatro meses, Ediclube mantém-se como maior anunciante. Dentsu Media e VML lideram nas agências.

O Modelo Continente regressou ao primeiro lugar do ranking de anunciante em abril, posição que ainda não tinha ocupado em 2026. A preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a marca liderada por Filipa Appleton investiu 67 8 milhões de euros em publicidade, no mês em que lançou a nova linha de comunicação.

O Ediclube sobe à segunda posição, com um investimento a preços de tabela de 64,3 milhões, e na terceira posição surge este mês a Unilever Fima, com 53,6 milhões de euros.

Os dados são do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, que coloca nas posições seguintes o Lidl, L’Oreal, McDonald’s, Pharma Continente, Meo, Nestlé e EDP.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, o mês foi novamente liderado pela Arena, com 168,8 milhões de euros. A Initiative sobe à segunda posição, agora com 134,6 milhões de euros, e na terceira posição surge a OMD, com 124,2 milhões de euros.

Wavemaker, Dentsu Media, Mindshare, Zenith, Havas Media, Universal McCann e StarcomMediaVestGroupcompletam o ranking das agências que movimentaram maior investimento no último mês.

Nas agências criativas, a primeira posição é agora da Fuel, precisamente a agência do Continente, seguindo-se a VML e a Havas Worldwide. A Publicis Publicidade — que entretanto começou a operar como Leo –, McCann Erickson, BBDO, Pepper, Nossa, TBWA e Uzina encerram o ranking.

Apesar de não ter liderado o ranking nos últimos dois meses, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante no acumulado dos primeiros quatro meses do ano, sendo seguido pelo Modelo Continente e Unilever Fima.

Nas agências de meios as primeiras posições são ocupadas pela Dentsu Media, Arena e Wavemaker — estas duas últimas que trocaram de posição. Nas criativas, a VML, Fuel e agora Havas Worldwide lideram o ranking.