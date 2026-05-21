CUF prevê investir 120 milhões em Portugal até ao final do ano

A CUF vai investir 120 milhões de euros em Portugal até ao final do ano, estimando chegar aos 500 milhões de euros até 2030, anunciou esta quinta-feira o presidente da Comissão Executiva, na inauguração do Hospital CUF Leiria.

Rui Diniz avançou que a CUF alcançará este ano “cerca de 1.200 milhões de euros de proveitos e perto de 120 milhões de euros de resultado operacional, constituindo-se como o prestador de cuidados de saúde com maior dimensão e escala em Portugal”.

“Esta escala permite concretizar ainda este ano investimentos de 120 milhões de euros em Portugal. Até 2030 investiremos 500 milhões de euros no nosso país”, acrescentou. Segundo Rui Diniz, o investimento está “orientado para o crescimento da rede, para a inovação tecnológica, digitalização e diferenciação clínica”.

“Estamos a criar novas unidades, emprego qualificado, a aumentar a capacidade instalada e a investir em tecnologia e em novos modelos de acompanhamento clínico”, reforçou o responsável. Rui Diniz destacou ainda o “impacto social”, até porque “uma organização com esta escala tem responsabilidades acrescidas perante os territórios, as comunidades e o país”.

A empresa continua a apostar na redução da pegada ambiental, garantindo uma “redução em 87% das emissões associadas aos gases anestésicos, em apenas três anos”, ao mesmo tempo que pretende continuar a investir “em soluções mais eficientes e sustentáveis” nas unidades CUF.

O Hospital CUF Leiria representa um investimento de 65 milhões de euros, revelou Rui Diniz, ao destacar que está implementado em “mais de 12 mil metros quadrados” e tem “mais de 30 especialidades médicas e técnicas, 50 gabinetes de consulta, exames e tratamentos, três salas de bloco operatório, unidades de cuidados intermédios, hospital dia médico e oncológico e uma tecnologia altamente diferenciada como o primeiro robô cirúrgico ortopédico desta região”.

“Será também responsável pela criação de mais de 300 postos de trabalho qualificados em Leiria”, destacou. O presidente executivo precisou ainda que o grupo CUF tem 66 hospitais, clínicas e centros de saúde, onde trabalham mais de 20 mil pessoas todos os dias, com mais de 1.100 camas ao serviço da população e quase 100 salas de bloco operatório.

“Esta presença contínua ao longo da vida traduziu-se, em 2025, em mais de 3,8 milhões de consultas, quase 100 mil cirurgias, 200 mil internamentos, quase mil doentes em hospitalização domiciliária e mais de 6.000 partos. Prestámos cuidados de saúde a quase dois milhões de pessoas”, informou.

Segundo Rui Diniz, o universo CUF tratou 8.600 doentes oncológicos e realizou mais de 4.000 novos diagnósticos. “Criámos a primeira unidade sobrevivente do cancro, um projeto pioneiro focado no acompanhamento das sequelas da doença e na promoção da qualidade de vida após o tratamento”, observou, destacando os dez robôs cirúrgicos na rede.