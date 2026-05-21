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EDP paga 3,75% para emitir 750 milhões em dívida verde

As receitas desta emissão serão usadas para "financiar ou refinanciar" a carteira de projetos verdes da elétrica liderada por Miguel Stilwell.

A EDP anunciou, esta quinta-feira, a emissão de 750 milhões de euros em dívida verde “com vencimento em março 2033” e “um cupão de 3,75%”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a elétrica liderada por Miguel Stilwell explica que a operação foi realizada através da subsidiária EDP – Servicios Financieros España, S.A.U e que os títulos serão admitidos à negociação na Euronext Dublin.

Com as receitas líquidas desta emissão, a EDP pretende “financiar ou refinanciar o portefólio de projetos verdes” alinhados “totalmente” com a taxonomia europeia.

A elétrica adiantou ainda que executou uma cobertura da taxa Mid Swap para montantes a refinanciar em 2026, o que resulta numa yield implícita das obrigações de cerca de 3,4%.

Nesta operação participaram, como “joint-bookrunners”, o BBVA, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, HSBC, ING, Millennium bcp, Mizuho, Standard Chartered Bank AG.

Em janeiro deste ano, a EDP anunciou a emissão de 650 milhões de euros em dívida verde a seis anos, com um cupão de 3,25%. Já em agosto do ano passado, a empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade realizou outra emissão de dívida verde, no valor de 500 milhões de euros, também a seis anos, com um cupão de 3,125%.

(Notícia atualizada com mais informação)

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