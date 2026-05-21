Fundação Feindef apresenta o seu ‘Relatório 2025’, marcado pelo FEINDEF 25, que consolida a sua projeção internacional e triplica os seus participantes em quatro edições

Liderados pela quarta edição da Feira Internacional de Defesa e Segurança de Espanha (FEINDEF), que continua a registar um crescimento sustentado, bem como uma intensa agenda institucional com iniciativas no campo da inovação e do talento.

O ‘Relatório 2025’ destaca a evolução do FEINDEF como uma das principais reuniões europeias do setor da Defesa e Segurança. Em apenas quatro edições, o FEINDEF 25 registou uma expansão significativa, ultrapassando os 43.300 participantes, 78% mais participantes em comparação com a edição anterior (2023) e mais do triplo em relação à primeira edição (2019).

A quarta edição da feira multiplicou o seu tamanho por cinco desde o seu início, ultrapassando os 61.000 m² de espaço expositivo em 2025, incluindo quase 6.000 m² de exposição estática, e recebeu quase 630 expositores durante três dias, mais de quatro vezes mais do que em 2019. Destes, 211 foram expositores internacionais, o que representa um aumento de 88% em relação à edição anterior e multiplicado por mais de oito em relação a 2019. Da mesma forma, a FEINDEF 25 contou com a participação de 91 delegações estrangeiras oficiais dos cinco continentes e com representação institucional e empresarial de 68 países, consolidando a FEINDEF como uma das principais feiras internacionais de defesa e segurança da Europa e evidenciando o crescente interesse global pela feira espanhola em apenas quatro edições.

A presença de organizações como a Comissão Europeia, a NATO e as Nações Unidas, juntamente com delegações oficiais de alto nível e uma ampla representação das comunidades autónomas, sublinha o papel da FEINDEF como fórum global para a inovação, cooperação e desenvolvimento tecnológico, e como palco de referência para a apresentação de planos industriais e tecnológicos, cooperação industrial e para a geração de colaboração e oportunidades de negócio no campo da defesa e segurança nacional e internacional.

De acordo com o inquérito realizado pela Fundação Feindef no âmbito da feira e incluído no Relatório de 2025, 86% das empresas expositoras e participantes manifestaram a intenção de voltar a participar em edições futuras e 87% afirmaram recomendar a FEINDEF a outros profissionais do setor.

A Fundação já está a preparar o FEINDEF 27, que se realizará de 18 a 20 de maio de 2027 no IFEMA Madrid, como uma nova oportunidade para continuar a promover a inovação, cooperação e intercâmbio tecnológico entre instituições e indústria, bem como para avançar na definição das principais orientações industriais e tecnológicas para o futuro do setor da Defesa e Segurança.

Para além da feira, o ‘Relatório 2025’ inclui outros marcos relevantes da atividade promovida pela Fundação. Entre eles, destaca-se o Prémio para a Inovação nas Forças Armadas, destinado a reconhecer e promover talentos inovadores nos domínios militar e civil em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação ligados à defesa e segurança. A Fundação atribuiu este prémio ao Tenente D. Francisco Javier Ruiz de Erenchun Jener por um projeto focado na integração de tecnologias não tripuladas (UAVs) em operações militares, no âmbito do Congresso Nacional de I+D em Defesa e Segurança (DESEi+d 2025).

Outros projetos finalistas relacionados com manutenção preditiva de plataformas, simulação de incêndios e desenvolvimento de sistemas de armas sem recuo, com aplicação direta às capacidades operacionais das Forças Armadas, também foram reconhecidos.

A edição mais recente do Relatório inclui também o progresso do projeto Mulheres, Engenharia e Defesa (MID), promovido pela Fundação para promover o talento feminino e as vocações STEM na área da defesa e segurança. Ao longo do ano, o projeto implementou ações de divulgação e sensibilização em sete escolas para mais de 500 alunos do 3.º e 4.º anos da ESO, acumulando já visitas a 17 escolas em toda a geografia para mais de 1.565 alunos. Além disso, realizam-se apresentações e colóquios em universidades, nos quais engenheiros militares e civis do setor se reúnem com estudantes nos últimos anos de cursos STEM. No seu conjunto, o projeto MID consolida um modelo de ação abrangente baseado na consciencialização, formação e visibilidade de modelos femininos, contribuindo para o reforço da presença das mulheres na indústria da Defesa e Segurança.