Fundo neerlandês compra olival com 400 hectares na região do Alqueva

A neerlandesa Van Lanschot Kempen acaba de comprar mais uma propriedade agrícola com uma área aproximada de 400 hectares em Faro do Alentejo (concelho de Cuba, distrito de Beja), que está inserida no perímetro de rega do Alqueva.

A operação foi fechada através do fundo de investimento agrícola SDG, com a compradora, que não avançou o valor da aquisição, a referir que este olival vai ser integrado e expandir a sua plataforma Rio de Azeite, que abrange outras plantações na região.

Sem identificar o cliente, a consultora imobiliária CBRE, que atuou como assessora principal na venda, informa em comunicado que a transação foi estruturada através da alienação da sociedade que era proprietária deste único ativo agrícola, “permitindo uma execução eficiente e alinhada” com o pretendido pelo comprador.

A Van Lanschot Kempen, que se apresenta como a instituição financeira independente mais antiga dos Países Baixos, descreve uma propriedade com “declives suaves e recursos hídricos abundantes, com fácil acesso” à água de irrigação da barragem do Alqueva.

A compradora explica ainda que “o foco será o cultivo de azeitonas de alta qualidade para a produção de azeite extra virgem”. A gestão fica a cargo de uma equipa com “vasta experiência na supervisão de olivais semelhantes em toda a Península Ibérica”.

“Esta nova aquisição oferece uma oportunidade atrativa a longo prazo na produção sustentável de azeite, combinando condições climáticas favoráveis, recursos hídricos confiáveis ​​e custos competitivos. Fortalece nossa plataforma Rio de Azeite e permite-nos aplicar práticas agrícolas regenerativas e ambientalmente responsáveis ​​em larga escala”, destaca o diretor de investimentos, Richard Jacobs.

Lançado há cinco anos, o fundo SDG Farmland da Van Lanschot Kempen passa com mais esta aquisição em Portugal a gerir uma área global com cerca de 26.600 hectares. A 31 de março, os ativos sob gestão estavam avaliados em mais de 480 milhões de euros, com a maior parte do capital comprometido pelos investidores já aplicada.