Gilead reforça a inovação científica em Espanha com as suas bolsas de investigação biomédica

A Gilead realizou esta quinta-feira, no Instituto de Saúde Carlos III, a entrega das edições XI e XII das Bolsas Gilead para Investigação Biomédica.

Segundo a empresa, estas bolsas estabeleceram-se como uma das principais iniciativas privadas para apoiar a investigação e desenvolvimento biomédico no país. Nesta edição, foram reconhecidos um total de 36 projetos correspondentes às chamadas de 2024 e 2025, selecionados pelo Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) com o apoio de avaliadores internacionais e sociedades científicas.

As áreas de investigação dos projetos selecionados incluem HIV, Hemato-oncologia, Oncologia Médica, Hepatite Delta e covid-19. O programa é apoiado pela Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM), pela Sociedade Espanhola de Hematologia e Hemoterapia (SEHH), GeSIDA e pela Associação Espanhola para o Estudo do Fígado (AEEH).

“As Bolsas de Investigação Biomédica Gilead refletem o nosso compromisso com a inovação e o desenvolvimento científico no nosso país”, disse María Río, vice-presidente e diretora-geral da Gilead, Espanha e Portugal. Além disso, sublinhou que, através deste programa, “continuamos a apoiar o talento da investigação e a contribuir para a geração de conhecimento que permite o progresso na melhoria da saúde dos pacientes.”

POLÍTICAS PARA MELHORAR A SAÚDE

Durante o dia, realizou-se uma mesa-redonda intitulada ‘Políticas futuras para impulsionar o investimento na saúde e o acesso à inovação’, na qual foram analisados os principais desafios no financiamento da saúde e no acesso a terapias inovadoras. Especialistas das áreas científica, institucional e de pacientes participaram no debate.

Entre os oradores estavam Javier de Castro, presidente do SEOM; Carina Escobar, presidente da Plataforma de Organizações de Pacientes (POP); María Martín Díez de Baldeón, Ministra da Saúde de La Rioja; e o economista da saúde Jorge Mestre. A mesa foi moderada por Julio Mayol, diretor científico da Fundação para a Investigação Biomédica do Hospital Clínico de San Carlos.

HOMENAGEM A UMA CARREIRA

Para encerrar o evento, Gilead prestou homenagem à hepatologista María Buti, chefe do Departamento de Hepatologia e Medicina Interna do Hospital Vall d’Hebron, pela sua carreira excecional e pelo seu valioso contributo para a investigação em doenças hepáticas. Este reconhecimento sublinhou o impacto do seu trabalho no avanço científico e na melhoria da saúde dos pacientes.

Desde a sua criação, as Bolsas de Investigação Biomédica Gilead receberam 938 candidaturas de centros de investigação em 13 comunidades autónomas, consolidando-se como um motor chave para a inovação científica em Espanha.