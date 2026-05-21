Governo dá luz verde a duas universidades públicas em Leiria e Porto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira a criação de duas novas universidades públicas, a Universidade de Leiria e do Oeste e a Universidade Técnica do Porto, através da reconfiguração dos atuais institutos politécnicos destas regiões.

A decisão, aprovada em Conselho de Ministros, foi anunciada pelo chefe de Governo durante uma intervenção no Instituto Politécnico de Leiria. O novo regime “aprofunda a justiça social no sistema de ensino”, disse, antes de defender a existência em Portugal de “um ensino profissional que possa responder as necessidades das pessoas e da economia”.

O primeiro-ministro considerou que a criação das duas novas instituições – “algo que já não acontecia desde os anos 80” – “permite ter uma política de ação social que não deixa ninguém para trás, e que não prejudica por razões económicas ou geográficas premiar o mérito das pessoas”.

Admitindo que muitos estudantes portugueses enfrentam dificuldades económicas ao ingressarem no ensino superior, Montenegro vincou o papel do Governo para ajudar a ultrapassar essas situações, nomeadamente através de novos alojamentos universitários.

“O Estado pode resolver isto, dando as condições de alojamento. Daí o investimento fortíssimo, mas dando também todo o apoio social para que a pessoa e a família não fique privada de aproveitar todo o seu potencial”, vincou.

O líder do Governo afirmou ainda que os portugueses precisam de interiorizar algo muito importante: “Quando um de nós não aproveita todo o seu potencial, perdemos todos, não apenas aquela pessoa”, frisando que esta estratégia vai garantir “igualdade de oportunidades e capacitar o país para ser mais competitivo”.

Luís Montenegro referiu igualmente que “a decisão de criação de duas novas universidades públicas dá uma dimensão de como o país entra num novo período, que culmina com a valorização, em concreto, destes dois institutos politécnicos para poderem ter na mesma o ensino politécnico e ensino universitário”.

A transformação dos institutos politécnicos de Leiria e do Porto foi solicitada pelas próprias instituições em 2025, e já tinha sido aprovada em Conselho de Ministros em fevereiro, sendo agora formalizada a criação das duas universidades.

"O Estado pode resolver isto, dando as condições de alojamento. Daí o investimento fortíssimo, mas dando também todo o apoio social para que a pessoa e a família não fique privada de aproveitar todo o seu potencial.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Referindo-se aos danos que as intempéries provocaram em Leiria, o primeiro-ministro adiantou que “a decisão também está inscrita no PTRR [Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência]” e que o objetivo não passa por “repor a situação anterior”, mas sim, em “garantir a reposição da situação com maior capacidade, recuperando, dando resiliência e dando um potencial transformador para o futuro”.

Montenegro lançou um apelo às instituições de ensino superior no sentido de serem “fortes academicamente”, na ligação com as empresas e no “valor acrescentado que dão à sociedade”; assim como, aferiu, “nos movimentos de parceria e sinergia que são passíveis de se desenvolverem a escala nacional e internacional”.

O Governo pretende que Portugal ganhe escala e dimensão, de modo a garantir que tanto os institutos superiores como os portugueses formados consigam “ombrear no contexto nacional e sobretudo até no contexto internacional”.

O Instituto Politécnico de Leiria já reagiu ao anúncio da criação da Universidade de Leiria e Oeste, considerando tratar-se de “um marco histórico para a instituição e para o território” assim como o reconhecimento de décadas de mérito académico, maturidade organizacional e compromisso com o desenvolvimento regional”.

Este é “o início de um novo ciclo institucional” que vai ao encontro do desígnio do politécnico de reforçar o seu papel como motor de conhecimento, inovação e desenvolvimento económico da região.

“A aprovação formal da criação da Universidade de Leiria e Oeste representa o reconhecimento de um percurso institucional sólido, construído ao longo de 45 anos com base na qualidade, na inovação e numa ligação profunda à comunidade”, assinalou o presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Carlos Rabadão, citado num comunicado.

A pretensão do politécnico de se transformar numa universidade já não é de agora. Em abril de 2025 a instituição formalizou o pedido à tutela, tendo por base o estudo ‘Prospetiva 2035 – Três Cenários para o Futuro de Leiria e Oeste’. Desenvolvido pela Estrutura de Missão para o Desenvolvimento do Ecossistema Leiria e Oeste (EM@IPLeiria), este estudo concluía que a criação de uma universidade constituía um fator decisivo de desenvolvimento económico, social e territorial.

“Assumimos esta nova etapa com sentido de responsabilidade, conscientes de que o estatuto universitário implica maior exigência científica, maior impacto social e um compromisso ainda mais profundo com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a qualificação das pessoas”, assegurou Carlos Rabadão.

(notícia atualizada pela última vez às 17h11 com mais informação)