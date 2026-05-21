Greve geral. Sindicato das telecomunicações emite pré-aviso para 3 de junho

O Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT) emitiu esta quinta-feira um pré-aviso de greve relativamente à greve geral de dia 3 de junho convocada pela CGTP em rejeição do pacote laboral.

“O STT já emitiu o Pré-Aviso de Greve (das 00:00 às 24:00) com a antecedência legalmente prevista de 10 dias úteis (empresas de telecomunicações), abrangendo todos os trabalhadores das Telecomunicações, da Comunicação Social e do setor do Audiovisual, incluindo os que se encontram em regime de prestação de serviços, outsourcing ou trabalho temporário”, lê-se no comunicado do sindicato.

O sindicato considera “inaceitável” que enquanto os “grupos económicos acumulam lucros e expandem os seus negócios, os trabalhadores sejam empurrados para a precariedade”. A estrutura denuncia a realidade de “milhares de trabalhadores que vivem na instabilidade permanente, muitos em subcontratação, em regime de falsos recibos verdes, com contratos a prazo ou por tempo indeterminado e ausência de direitos básicos”.

O sindicato afirma que a lei laboral “pretende aprofundar a precariedade, facilitar despedimentos, impor o banco de horas individual, desregular os horários de trabalho e amputar o direito à flexibilidade de horário”. E acrescenta ainda que o projeto pretende “atacar a contratação coletiva e limitar direitos fundamentais, como o direito à greve e à organização sindical”.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.