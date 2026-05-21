Hiscox Portugal reforça área comercial com Nicole Cardoso

A Hiscox Portugal anunciou a promoção de Nicole Cardoso para a área de Sales. A profissional, que já trabalhava na seguradora, transita para funções comerciais e passa a reportar diretamente a Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da empresa em Portugal.

Nicole Cardoso acumulou experiência em diferentes áreas da Hiscox antes de assumir este novo papel, um percurso que a companhia considera uma mais-valia para o reforço da relação com mediadores e parceiros no mercado nacional.

Cardoso foi Policy Administrador da Hiscox em 2021. Em 2022, foi promovida a Administrative UW Specialist e, em 2024, tornou-se Underwriter Digital Trade na seguradora.

A nomeação surge numa altura em que a Hiscox procura consolidar a sua presença em Portugal. Para Emérico Gonçalves, o percurso de Cardoso “demonstra a importância de investir nas pessoas e valorizar o conhecimento construído dentro da organização. A experiência que traz, aliada à capacidade de relacionamento com parceiros e mediadores, será uma mais-valia numa fase em que continuamos focados em reforçar a presença da Hiscox em Portugal”.

O Grupo Hiscox tem mais de 3.000 empregados em 14 países e clientes em todo o mundo e subscreve grandes empresas a nível internacional, fazendo resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re & ILS. Em Portugal, está presente desde 2005.