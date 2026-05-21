IP3 cortado entre Tondela e Viseu nas noites de terça e quarta-feira

O troço do Itinerário Principal (IP) 3 entre os nós de Canas de Santa Maria (Tondela) e Vila Chã de Sá (Viseu) estará cortado durante as noites de terça e quarta-feira, anunciou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, esta quinta-feira, a Infraestruturas de Portugal explicou que, no âmbito da empreitada de duplicação do IP3 que se encontra em curso, será preciso colocar “sinalização temporária, incluindo sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e instalação de guardas rígidas de betão”. Estes trabalhos serão executados entre as 21:00 e as 06:00 e o trânsito desviado para a Estrada Nacional 2.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, na noite de terça-feira para quarta-feira o trânsito ficará cortado entre os nós de São Miguel do Outeiro (Tondela) e de Vila Chã de Sá (Viseu). Na noite de quarta-feira para quinta-feira o corte da via será feito entre os nós de Canas de Santa Maria e de São Miguel do Outeiro (ambos no concelho de Tondela).

A intervenção integra a empreitada de duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu. Esta empreitada – que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros – compreende a duplicação da atual plataforma numa extensão de 27,5 quilómetros.

O objetivo é melhorar os “níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária”, e reduzir os tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu.

A Infraestruturas de Portugal explicou que o troço em intervenção se situa “entre o quilómetro 90,200, a norte do Nó de Vila Pouca, e o quilómetro 117,722, na zona da passagem superior de interceção desnivelada com a A25/IP5”, atravessando territórios dos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, todos no distrito de Viseu.

No âmbito desta empreitada será alargada a plataforma rodoviária (em perfil de 2×2 vias), retificado e melhorado e traçado, as ligações e acessibilidades à rede viária local, e reforçado o pavimento, o sistema de sinalização e os equipamentos de segurança.

“Esta empreitada integra o projeto global que a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial”, frisou.