ISDIN educa crianças em todo o país sobre a importância da proteção solar para prevenir o cancro de pele

Com a colaboração de farmacêuticos e dermatologistas, que oferecem formação em escolas, a iniciativa já formou mais de 7 milhões de estudantes em países onde a empresa está presente. Este ano, em Espanha, espera-se alcançar 400.000 crianças em idade escolar provenientes de 1.200 escolas.

O objetivo da ISDIN é inspirar um futuro sem cancro da pele, e aqui a educação desempenha um papel fundamental, especialmente nos mais pequenos. De acordo com dados da Academia Espanhola de Dermatologia (AEDV), 80% dos danos que sofreremos nas nossas vidas ocorre antes dos 18 anos, pelo que a infância e a adolescência são fases-chave. Além disso, um estudo publicado na JAMA Dermatology conclui que o uso adequado do protetor solar pode reduzir o risco de desenvolver cancro de pele na idade adulta em quase 80%.

Juan Naya, CEO da ISDIN, afirmou que “o cancro de pele é o mais comum no mundo, mas também o mais prevenível porque, na maioria dos casos, é causado pela exposição ao sol. Neste sentido, é fundamental sensibilizar para a importância da fotoproteção e, se incentivarmos bons hábitos desde cedo, podemos alcançar grandes mudanças no futuro”.

Em Espanha, as crianças passam em média 18 horas por semana ao ar livre expostas à radiação solar. Apesar das evidências científicas, apenas 3 em cada 10 aplicam protetor solar ao longo do ano, e apenas 18% o reaplicam a cada duas horas, conforme recomendado pelos dermatologistas.

Por esta razão, as campanhas escolares da ISDIN transmitem aos alunos quando devem proteger-se, com que frequência, como aplicar os produtos e em que partes do corpo. Tudo isto, através de materiais didáticos como vídeos e jogos, amostras de proteção solar, formação prévia de professores e a colaboração de farmacêuticos, dermatologistas, professores, enfermeiros escolares e funcionários do ISDIN. Nesta edição, mais de 1000 profissionais de saúde colaboram com o projeto.

SENSIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DO BRINCAR

Após o sucesso da iniciativa do ano passado, a ISDIN está a lançar novamente o seu UV Tattoo to Learn, que desta vez é reinventado com os Minions, coincidindo com a estreia do novo filme. Esta ferramenta pedagógica, em formato de autocolantes, foi concebida para educar os mais pequenos sobre a importância da fotoproteção de forma visual, lúdica e eficaz.

Na tatuagem temporária, os caracteres malignos, impressos com tinta fotossensível, aparecem quando expostos ao sol sem fotoproteção e desaparecem ao aplicar protetor solar. Uma forma divertida de aprender a proteger a pele do sol enquanto protege os Minions.

Para além da campanha escolar, a empresa promove anualmente iniciativas para gerar um impacto positivo na sociedade. Um exemplo disto pode ser encontrado em Skin Tales, uma história personalizada com IA que segue um triplo objetivo: sensibilizar as crianças para a importância dos cuidados de pele para prevenir o cancro de pele, gerar maior empatia pela diversidade da pele e aumentar a autoestima aprendendo a cuidar e aceitar os seus próprios corpos.