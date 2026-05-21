LALIGA e Bundesliga lideram em sustentabilidade financeira em comparação com as outras grandes ligas europeias

Colocou o futebol profissional espanhol, juntamente com a Bundesliga alemã, como modelo de sustentabilidade económica face aos desequilíbrios existentes nas outras três grandes competições continentais, classificando-as como “críticas”.

A análise do Lucro Antes de Impostos (BAI) ajustado detalha que a Serie A perde 493 milhões de euros, a Ligue 1 perde 521 milhões, enquanto a Premier League e o Championship inglês acumularam perdas ajustadas de 2.027 milhões de euros durante a época 2024-2025. Só na primeira divisão inglesa, o défice ascendeu a 1.608 milhões, mais do que nas outras quatro grandes ligas juntas. Entretanto, na segunda divisão inglesa, também foram registados 419 milhões de euros em prejuízos.

Este balanço também reflete o impacto de ajustes extraordinários nos clubes para a venda de estádios ou ativos, bem como nas operações relacionadas com equipas femininas. Entre os clubes de elite, apenas o Chelsea e o Manchester City registaram prejuízos de €313 milhões e €335 milhões, respetivamente, enquanto apenas três clubes do Championship terminaram com resultados ajustados positivos.

Estes números mostram a situação atual da liga inglesa, evidenciando uma lacuna financeira crítica em relação ao resto das ligas europeias, especialmente as ligas alemã e espanhola, num contexto em que todas competem pelos mesmos títulos nas competições da UEFA e pelos mesmos jogadores no mercado de transferências, gerando assim uma bolha inflacionária perigosa que arrasta todas as ligas juntas.

Por outro lado, a LALIGA descreve a sua situação como uma de “contenção”, um conceito que reflete a disciplina, sustentabilidade e acompanhamento económico que caracterizam a competição espanhola. Por outro lado, a Bundesliga terminou a época com 272 milhões de euros em lucros agregados, sendo que 28 dos 36 clubes da sua primeira e segunda categoria foram positivos, evidenciando um modelo sustentável baseado na maioria dos membros e no planeamento financeiro preventivo.

O balanço sublinha que, perante ligas mais expostas ao risco e sanções aplicadas à “posteriori”, Espanha e Alemanha aplicam uma abordagem preventiva que combina controlo económico e planeamento estratégico. Estas características colocam a LALIGA e a Bundesliga como referências de estabilidade e sustentabilidade no panorama do futebol profissional europeu.