Lei laboral já está no Parlamento. E agora? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

A proposta de lei do Governo de reforma da lei do trabalho já chegou ao Parlamento. Quais são os próximos passos? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre as seis escolas de negócios portuguesas no ranking mundial da formação executiva e ainda sobre a evolução do salário médio no país.