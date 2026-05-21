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Lusíadas Saúde torna-se patrocinador principal da Feira do Livro de Lisboa

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Durante três anos, a Lusíadas Saúde e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) vão cruzar saúde, leitura e literacia.

“Cuidar também é dar a ler o mundo” é o fio condutor da nova parceria de três anos entre a Lusíadas Saúde e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), responsável pela Feira do Livro de Lisboa.

A parceria parte de uma ideia simples. A saúde não começa na doença. Começa antes, na forma como compreendemos o que sentimos, nas perguntas que fazemos, nas decisões que tomamos e na capacidade de reconhecer sinais, procurar ajuda e cuidar de nós e dos outros. Num tempo em que a informação é abundante, mas nem sempre clara, a literacia assume-se como uma ferramenta essencial para uma vida mais consciente, mais autónoma e mais saudável”, explica o Grupo Lusíadas Saúde, em comunicado.

O primeiro grande momento desta colaboração terá lugar na 96.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 27 de maio a 14 de junho, no Parque Eduardo VII, onde a Lusíadas Saúde estará presente como patrocinador principal.

Sob o mote “Histórias que Cuidam”, a marca leva à Feira do Livro de Lisboa a ideia de que, “tal como os livros nos ajudam a compreender melhor o mundo, a saúde dá-nos ferramentas para viver melhor dentro dele“.

A Lusíadas Saúde será ainda responsável por assegurar a gestão do posto médico no recinto, e dará nome ao espaço central da programação da Feira — o Auditório Lusíadas Saúde.

A colaboração terá também expressão no Book 2.0, evento promovido pela APEL dedicado à reflexão sobre o futuro do livro, da leitura e do setor editorial, que acontece a 15 e 16 de setembro de 2026 e no qual a Lusíadas Saúde participará como patrocinador premier.

Esta parceria com a APEL nasce de uma convicção clara. Cuidar é também informar, capacitar e acompanhar. A saúde não começa apenas no hospital ou na consulta. Começa muito antes, na forma como cada pessoa compreende o seu corpo, interpreta sinais, toma decisões e constrói a sua história de vida. Ao associarmo-nos às iniciativas da APEL, queremos levar a literacia em saúde para fora dos espaços clínicos e aproximá-la das pessoas, num contexto onde o conhecimento, a leitura e a curiosidade já estão naturalmente presentes”, explica Vasco Antunes Pereira, presidente do conselho de administração e chief executive officer do Grupo Lusíadas Saúde.

O papel dos livros e da leitura na nossa sociedade é hoje incontornável. Sabemos que ampliam o conhecimento, estimulam a criatividade e reforçam o espírito crítico, mas também que exercitam as nossas faculdades cognitivas, emocionais e sociais. Ler ajuda-nos a compreender melhor o mundo e a tomar decisões mais informadas e conscientes. É por isso que esta parceria com a Lusíadas Saúde faz tanto sentido porque reforça uma ideia que consideramos essencial: a leitura também é saúde”, afirma, por sua vez, Miguel Pauseiro, presidente da APEL.

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