Autarquias

Municípios do Alto Alentejo levam Inteligência Artificial a mais de mil trabalhadores

CIMAA já garantiu investimento de 381 mil euros para qualificar 1.195 trabalhadores da Administração Pública nos 15 municípios do Alto Alentejo.

A Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) vai avançar com uma formação destinada a 1.195 trabalhadores da Administração Pública dos 15 municípios desta região, com vista a capacitá-los com mais competências ao nível da inteligência artificial, cibersegurança, sustentabilidade ambiental e liderança. Esta operação exige um investimento na ordem dos 381 mil euros, e visa ainda a modernização administrativa e a melhoria dos serviços prestados às populações.

Para levar a bom porto este projeto, a CIMAA já obteve luz verde da candidatura que fez de “Formação e Capacitação da Administração Pública no Alto Alentejo”, no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, cofinanciado pela União Europeia.

Estão programadas 151 ações de formação, distribuídas por 58 cursos e nove áreas temáticas estratégicas, vão desde competências digitais, inteligência artificial, cibersegurança, sustentabilidade ambiental, liderança, contratação pública e proteção de dados, até saúde ocupacional e primeiros socorros.

Este projeto abrange os municípios de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel. A formação vem consolidar “a cooperação intermunicipal e valorização dos recursos humanos enquanto fator estratégico para o desenvolvimento do território”, assinala a CIMAA, sob a liderança de Joaquim Diogo.

Com este investimento, a CIMAA reforça a sua aposta na capacitação das entidades públicas locais, “contribuindo para uma Administração Pública mais preparada, inovadora, sustentável e orientada para as necessidades das comunidades do Alto Alentejo”, sustenta a entidade.

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