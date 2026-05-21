Novas instalações da LLYC Lisboa vão funcionar “como uma espécie de laboratório de inovação” para a rede global

"Portugal é a primeira geografia a adotar o novo modelo de trabalho, devido à maturidade da nossa operação e à agilidade da estrutura local", explica Marlene Gaspar.

A LLYC inaugurou esta quarta-feira os seus novos escritórios em Lisboa, na Rua Castilho. Mais do que novas instalações, o espaço pretende marcar uma nova etapa no crescimento da operação em Portugal e está alinhada com o posicionamento global da agência, que se assume como “Partners for What’s Next”.

O objetivo é então reforçar “uma visão centrada na integração da comunicação, criatividade e influência, para a antecipação dos desafios de comunicação e negócio das organizações“, aponta a agência ao +M.

O novo modelo de escritórios tem a particularidade de estar a ser inaugurado no mercado local. “Portugal é a primeira geografia a adotar o novo modelo de trabalho, devido à maturidade da nossa operação e à agilidade da estrutura local. Ao longo dos últimos anos, registámos um crescimento sólido em Portugal, que exige maior dimensão, e os nossos resultados asseguram a confiança para testar novas metodologias”, explica Marlene Gaspar, diretora-geral da LLYC Portugal.

“A LLYC procura atuar de forma cada vez mais integrada, cruzando inteligência de dados, tecnologia e criatividade. Essa agilidade permite-nos funcionar como uma espécie de laboratório de inovação perfeito para a nossa rede global”, prossegue.

“Estamos a implementar em Lisboa um espaço físico que esbate as fronteiras departamentais e testa modelos de trabalho mais flexíveis e humanos, que ditará a forma como outros escritórios da companhia se vão organizar no futuro”, concretiza a responsável, adiantando que a agência local conseguiu “reunir as características para ser a ponta de lança desta transformação global, provando que um modelo de workplace focado na multidisciplinaridade gera melhores resultados”.

Na prática, prossegue Marlene Gaspar, os novos escritórios pretendem assegurar a multidisciplinariedade das equipas. “Os desafios atuais dos nossos clientes não se resolvem de forma isolada apenas com Relações Públicas, apenas com Marketing ou Assuntos Públicos, exigem soluções híbridas e integradas“, aponta.

O objetivo é que o novo espaço possa também ser utilizado pelos clientes para reuniões pontuais, sessões de trabalho, debates de tendências e cocriação.

“No fundo, a decisão de mudar tem origem numa necessidade interna, e vai além disso, é uma necessidade metodológica: evoluímos o nosso espaço para evoluir o valor estratégico e o impacto real que entregamos ao negócio de quem confia em nós, os nossos clientes”, conclui Marlene Gaspar, que lidera uma equipa de cerca de 45 profissionais.

Entretanto, também este mês, Tiago Vidal, partner e, desde 2023, responsável global de talento e tecnologia da LLYC e, desde 2024, também global chief operating officer da LLYC, assumiu as funções de managing director para Portugal e Brasil.