Economia

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 21 de maio

  • ECO
  • 7:26

Ao longo desta quinta-feira, 21 de maio, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 21 de maio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Cheque de formação digital já ‘pagou’ 8,6 milhões de euros

Isabel Patrício,

IEFP garante ao ECO que, apesar de elevada procura, prazo médio de análise das candidaturas ao cheque de formação digital ronda os 28 dias úteis, abaixo do prazo definido na regulamentação.