Portugal apoia proposta italiana de sanções da UE a ministro israelita Ben Gvir

O Governo português apoiou esta quinta-feira a proposta de Itália para a União Europeia sancionar o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pela forma como tratou os ativistas da flotilha Global Sumud.

Em declarações à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, recordou que Portugal já tinha defendido em Bruxelas que fossem sancionados os ministros israelitas Ben Gvir e Bezalel Smotrich, com a pasta das Finanças, ambos de extrema-direita, “tal como a UE tem feito para os colonos violentos”.

“Não havia consenso para isso. Agora há uma nova proposta de um país que antes não estava disponível para isso e Portugal, obviamente, apoia essa proposta também”, referiu. Da mesma forma, Portugal é favorável à suspensão parcial do acordo de associação entre a UE e Israel, como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu na quarta-feira.

“Nós já apoiamos a suspensão parcial há muito tempo, até estivemos disponíveis para votar a suspensão total, mas enfim, como não havia consenso para isto, fomos sempre bastante claros a dizer que, ao menos, deveria haver uma suspensão parcial na parte comercial do acordo”, comentou.

As Forças Armadas de Israel realizaram, entre segunda e terça-feira, a interceção em águas internacionais dos cerca de 50 barcos da flotilha humanitária Global Sumud, que tentavam chegar à Faixa de Gaza com cerca de 430 ativistas a bordo. As autoridades israelitas anunciaram que os ativistas começaram a ser deportados esta quinta.

O Governo português convocou na segunda-feira o embaixador israelita em Lisboa para protestar contra a detenção de dois ativistas portugueses, ambos médicos, que integravam a flotilha, por ter sido feita em águas internacionais, “em violação do Direito internacional”.

Esta detenção está também a ser marcada pelas imagens polémicas do ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Gvir, a humilhar dezenas de ativistas, o que motivou protestos de várias capitais europeias. A União Europeia (UE) classificou hoje como “completamente inaceitável” o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.