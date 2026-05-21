Requalificação na Linha do Vouga avança em agosto com orçamento de 6,75 milhões

A Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou a reabilitação integral no troço da Linha do Vouga entre as estações de Águeda e Aveiro à empresa Fergrupo – Construções e Técnicas Ferroviárias, por cerca de 6,75 milhões de euros, anunciou nesta quinta-feira o município de Águeda. A obra deverá arrancar em agosto e estar concluída em outubro de 2027.

A empreitada, agora adjudicada, prevê a execução de trabalhos de substituição de carris, travessas e fixações, além da “reposição de balastro”, operações de ataque mecânico pesado e melhorias no sistema de drenagem. O município espera que esta obra permita a “eliminação de limitações de velocidade, o reforço da segurança na circulação e a melhoria do conforto para os passageiros”.

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, considera que “a Linha do Vouga tem um potencial muito grande” e, como tal, esta obra de reabilitação, que terá um prazo de execução de 425 dias, acaba por ser “um passo importante para consolidar essa aposta e valorizar o transporte ferroviário”.

É essencial avançar para a aquisição de material circulante capaz, moderno e confortável, tornando esta linha uma verdadeira solução de mobilidade para a região. Jorge Almeida Presidente da Câmara Municipal de Águeda

O autarca nota que esta obra “é fundamental para melhorar a qualidade do serviço prestado”, sublinhando que “atualmente, a ligação entre a estação de Águeda e a estação de Aveiro faz-se em cerca de 33 minutos, o que demonstra que o comboio é uma solução muito competitiva”.

Jorge Almeida defende ainda a eletrificação da infraestrutura e vinca que é “essencial avançar para a aquisição de material circulante capaz, moderno e confortável, tornando esta linha uma verdadeira solução de mobilidade para a região”.