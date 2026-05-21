Shortlist. Vinhos de altitude, design e jantar numa falésia

Novas experiências gastronómicas, lançamentos de vinho, peças para o verão e uma nova exposição. Da reabertura da Torre de Belém à nova plataforma EDITION, as escolhas da semana.

A Shortlist desta semana assinala a reabertura de uma dos mais visitados monumentos portugueses, passa pelos vinhos de altitude COSMOS, da CARM, na Beira Interior, e pelo renovado visual da garrafa Aperol. No Algarve, celebram-se os 60 anos do Vilalara Grand Hotel e no MUDE, em Lisboa, há uma nova exposição dedicada aos autocolantes políticos. Nos Açores, celebra-se o segundo aniversário do restuarante Bioma, no Pico. E, a pensar no verão, olhamos a coleção de toalhas Pena, da Torres Novas.

1. Louis Vuitton em modo verão

A Louis Vuitton apresenta a nova LV Resort Collection, uma seleção de malas pensada para a estação quente e construída a partir de alguns dos códigos mais reconhecíveis da maison. A coleção reinterpreta modelos icónicos com uma expressão mais leve, colorida e associada ao imaginário do verão.

Entre as propostas estão versões em vime e rattan, materiais que aproximam a coleção de uma ideia de viagem, lazer e vida ao ar livre. A linha inclui ainda silhuetas clássicas em Rainbow Epi leather, com cores vivas e apontamentos decorativos, como bag charms e correntes com acabamento joalheiro.

2. Toalhas de praia Pena levam o imaginário de Sintra para o verão

A coleção de praia Pena inspira-se no Palácio da Pena, em Sintra, e no imaginário romântico associado à serra. A linha foi concebida para evocar uma ideia de mistério, cor e descoberta, transportando para o universo balnear uma referência patrimonial portuguesa reconhecível, segundo a marca. As toalhas são produzidas em algodão de alta qualidade, com 430g/m², e têm formato reversível.

Cada peça apresenta riscas verticais com combinações cromáticas diferentes em cada lado, permitindo alternar entre duas leituras visuais na mesma toalha. Existem em seis variantes cromáticas e apenas num tamanho (100 x 180 centímetros).

3. CARM lança vinhos de altitude na Beira Interior

A CARM reforça a aposta na Beira Interior com o lançamento da COSMOS, uma nova marca de vinhos produzida na zona da Vermiosa, na sub-região de Castelo Rodrigo. Segundo a empresa, a linha nasce em algumas das vinhas mais altas do território nacional e procura traduzir o caráter de uma região marcada pela altitude, pelo clima severo e pelos solos graníticos.

A nova marca chega ao mercado com quatro referências: dois Colheita e dois Reserva, em branco e tinto. A ligação da CARM à Beira Interior remonta aos anos 2000, quando a empresa lançou os primeiros vinhos desta região, mas ganhou força nos últimos anos com a aquisição de mais vinha na zona da Vermiosa e com um conhecimento mais aprofundado do território.

A COSMOS foi pensada como uma marca de perfil leve, equilibrado e contemporâneo, assente em castas autóctones. Filipe Roboredo Madeira, CEO da CARM, defende que trabalhar castas nacionais é uma forma de reclamar autenticidade e respeito pela origem, num país que considera ter uma das maiores diversidades de castas autóctones do mundo.

4. Aperol renova-se

A Aperol apresenta uma nova garrafa, abrindo um novo capítulo na sua identidade visual, mantendo os elementos que tornaram Aperol reconhecível no universo do aperitivo. O novo design reinterpreta a garrafa através de uma leitura contemporânea do design italiano.

A silhueta ganha detalhes inspirados na arquitetura italiana, um rótulo frontal mais discreto e o monograma em relevo dos irmãos Barbieri, referência à herança da marca, criada em 1919. Apesar da mudança exterior, a receita mantém-se inalterada, segundo a marca.

5. Vilalara celebra 60 anos com jantar sobre as falésias de Porches

O Vilalara Grand Hotel Algarve, em Porches, assinala seis décadas de história com “60 Years on the Cliffs”, um jantar intimista marcado para 23 de maio, no restaurante Gaivotas, em Porches. A experiência revisita a origem do Vilalara, imaginado pelo fundador George Ansley depois de descobrir esta faixa da costa algarvia a partir do mar.

Desenhado para 32 convidados, o jantar combina gastronomia, memória visual e narrativa histórica, com imagens de arquivo que evocam o ambiente cosmopolita do Algarve nos anos 60, e contará com a presença de Lara Beirão da Veiga, neta de George Ansley e inspiração para o nome Vilalara.

À mesa, o chef Diogo Pereira propõe um percurso centrado no produto algarvio, no peixe do mercado, no marisco e nos sabores atlânticos. O menu atravessa várias décadas da história do hotel, do cocktail de gamba da costa, associado aos anos 70, ao linguado à Meunière, ao peito de pato com frutos vermelhos e a sobremesas de linguagem mais contemporânea.

O jantar realiza-se no dia 23 de maio, às 19h00, no restaurante Gaivotas (160 euros). A iniciativa surge no ano em que o Vilalara reforça a sua expressão gastronómica, depois da entrada do restaurante Coral na seleção do Guia Michelin Portugal 2026.

6. BIOMA celebra dois anos com jantar dedicado ao Pico

O BIOMA, nas Lajes do Pico, assinala dois anos de atividade com um jantar especial marcado para 29 de maio. A experiência foi pensada como uma síntese da sua cozinha: enraizada no território, orientada pela sazonalidade e construída a partir da relação com produtores, pescadores e artesãos locais, de acordo com o restaurante.

Os chefs residentes Rafael Ávila Melo e Franco Pinilla convidam Diogo Formiga, do restaurante Encanto, de José Avillez, em Lisboa, e Manny Largo, chef e agricultor da Fazenda Granja, no Faial, lembrando o posicionamento do BIOMA em torno da sustentabilidade, do produto vegetal e de uma gastronomia que parte da paisagem como matéria-prima.

O jantar será composto por sete momentos, com snacks de boas-vindas, pratos para partilhar e uma leitura contemporânea de produtos açorianos (150 euros por pessoa, com bebidas incluídas). Entre as propostas estão folhas de vinha com tártaro de peixe, couve fermentada, lulas com pesto de ervas frescas e queijo curado, beterraba com rosas e um “assado” de Ramo Grande, raça autóctone da Terceira criada no Pico, servido com molho inspirado nas Sopas do Espírito Santo.

A experiência será antecedida por uma imersão dos quatro chefs na ilha, com visitas a produtores, recolha de plantas silvestres, pesca e outras atividades ligadas ao território. A harmonização vínica ficará a cargo de referências açorianas da Insula Vinus, Entre Pedras, A Cerca dos Frades e Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, além de uma bebida sem álcool desenvolvida por Diogo Formiga.

7. A Torre de Belém reabre com visitas por marcação horária

A Torre de Belém volta a receber público a partir de 27 de maio, depois de uma intervenção de conservação e restauro. A reabertura oficial está marcada para 26 de maio, numa cerimónia com início às 15h00, com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, de acordo com uma nota à imprensa.

Classificada como Património Mundial da UNESCO, a Torre de Belém é um dos monumentos mais reconhecíveis do património português e um dos pontos de maior procura turística em Lisboa. A reabertura será acompanhada por um novo modelo de visitação, com acesso organizado por horários definidos, de forma a melhorar a gestão dos fluxos de visitantes e conciliar a fruição pública com a preservação patrimonial, segundo os Museus e Monumentos.

8. MUDE enche-se de autocolantes e ‘despede-se’ de António Variações

O MUDE — Museu do Design abre esta sexta-feira a exposição temporária Autocolante: iconografia da Liberdade, dedicada ao núcleo de autocolantes do Arquivo Ephemera. Segundo o museu, a mostra parte de uma seleção entre milhares de peças e propõe uma leitura do autocolante como objeto de design gráfico, comunicação política e memória democrática.

Com curadoria de José Pacheco Pereira, a exposição percorre mensagens ligadas ao pós-25 de Abril, do ativismo político e partidário à defesa de causas como o ambiente ou o direito à diferença. A exposição pode ser vista na Galeria C, no piso 2, até 30 de agosto.

Ao mesmo tempo, aproxima-se o final da exposição Meu nome António. Fotografia de Teresa Couto Pinto”, patente até 31 de maio. Para assinalar o encerramento, o museu preparou visitas guiadas, um debate multidisciplinar e a integração, entre 26 e 31 de maio, de gravações inéditas de António Variações na experiência expositiva.

A programação inclui uma visita guiada pelo músico Rui Pregal da Cunha, a 24 de maio, e outra pela escritora e biógrafa Manuela Gonzaga, a 31 de maio. A 29 de maio, a diretora do MUDE, Bárbara Coutinho, modera um debate sobre Variações, com intervenções da historiadora Raquel Varela, do designer Gonçalo Falcão, da socióloga Cristina L. Duarte, do crítico Nuno Galopim e do artista Leonel Moura.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.