SpaceX oficializa maior IPO de sempre, mas revela prejuízos elevados

A SpaceX publicou na quarta-feira o muito aguardado prospeto que abre caminho à maior Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de sempre. Através desta operação, que deverá ocorrer no mês de junho, a empresa pretende angariar 75 mil milhões de dólares a uma avaliação estratosférica de 1,75 biliões de dólares (trillions em inglês), tornando Elon Musk, que controla mais de 85% dos direitos de voto, no primeiro detentor de uma fortuna superior a um bilião.

O documento entregue ao fim do dia à Securities and Exchange Commission (SEC), que atua como regulador dos mercados financeiros dos Estados Unidos, mostra que a SpaceX teve prejuízos de 4,9 mil milhões de dólares e obteve receitas de 18,67 mil milhões de dólares em 2025.

Já este ano a empresa agravou significativamente o seu resultado líquido, ao registar perdas de 4,3 mil milhões de dólares nos três meses de janeiro a março, que comparam com uma perda de 528 milhões no mesmo trimestre de 2025.

Além da divisão de espaço, a SpaceX controla a controversa empresa de inteligência artificial (IA) xAI, criadora do Grok, e a operadora de internet por satélite Starlink. Os dados mostram que a Starlink e os seus já 10,3 milhões de clientes são a galinha dos ovos de ouro da SpaceX, tendo representado 3,26 mil milhões dos 4,7 mil milhões de dólares de receitas obtidos nos primeiros três meses de 2026 e um ganho líquido operacional de 1,2 mil milhões.

O ECO noticiou esta quinta-feira de manhã que a Startlink acabou de anunciar um aumento geral dos preços dos planos de acesso à internet por satélite, incluindo no mercado português, coincidindo com o IPO da ‘casa-mãe’.

A divisão de espaço da SpaceX, por seu turno, gerou receitas de 619 milhões, mas uma perda operacional de 662 milhões de dólares, considerando os custos. Já a xAI obteve receitas de 818 milhões de dólares, mas os custos da operação atiraram a unidade para uma perda operacional de 2,5 mil milhões.

De acordo com as agências internacionais, o IPO da SpaceX poderá arrancar já nos primeiros dias de junho, com as ações a chegarem à bolsa com o ticker SPCX, ficando cotadas no Nasdaq. Será o primeiro de um conjunto de grandes IPO muito aguardados este ano e que incluem a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Anthropic, criadora da plataforma de IA concorrente Claude.